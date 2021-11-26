ЛЕВИ-ПРОВАНСАЛЬ ЭВАРИСТ

ЛЕВИ-ПРОВАНСАЛЬ ЭВАРИСТ (фр. Évariste Lévi-Provençal) - французский востоковед-арабист.

Спе­циа­лист по ис­то­рии Маг­ри­ба и му­сульманской Ис­па­нии в сред­ние ве­ка.

По­то­мок французских ев­ре­ев, пе­ре­се­лён­ных в Ал­жир в XIX веке. Окон­чил Ал­жир­ский университет. Уча­ст­во­вал в Первой ми­ро­вой вой­не, был ра­нен.

С начала 1920-х годов пре­по­да­вал в Ма­рок­кан­ском институте выс­ших зна­ний в Ра­ба­те, в 1922 году по­лу­чил док­тор­скую сте­пень. С 1935 года профессор Ал­жир­ско­го университета. В 1940 году уво­лен с долж­но­сти по­сле при­ня­тия пра­ви­тель­ст­вом «Ви­ши» так называемого ев­рей­ско­го ста­ту­та, под­верг­ся пре­сле­до­ва­ни­ям, скры­вал­ся во Фран­ции и Егип­те.

С 1944 года профессор Сор­бон­ны, ди­рек­тор Института по изу­че­нию ис­ла­ма и Цен­тра изу­че­ния Вос­то­ка. Один из ини­циа­то­ров и ре­дак­то­ров 2-го из­да­ния «En­cyclopédie de’Islam», ос­но­ва­тель (1954) журнала «Arabica». В 1950-х годах ак­тив­ный член об­щественного организации «Комитет Фран­ция - Маг­риб», вы­сту­пал про­тив французской по­ли­ти­ки в Ма­рок­ко.

Ввёл в на­учный обо­рот боль­шое ко­ли­че­ст­во ра­нее не­из­вест­ных арабских со­чи­не­ний по ис­то­рии Аль­мо­ха­дов, внёс вклад в раз­ра­бот­ку про­блем со­ци­аль­но-эко­но­мической и куль­тур­ной ис­то­рии му­сульманской Ис­па­нии.

Главный труд Леви-Провансаля - «Ис­то­рия му­суль­ман­ской Ис­па­нии» («His­toire de l’Espagne musulmane», vol. 1-3, 1950-1955) до­ве­дён до па­де­ния Омей­яд­ско­го ха­ли­фа­та в Кор­до­ве в 1031 году (ма­те­риа­лы для то­мов 4-6 ос­та­лись в на­бро­сках).

Сочинения:

Textes arabes relatifs а̀ l’histoire de l’Oc­cident musulman. P., 1928;

Inscriptions arabes d’Espagne. Leyde, 1931. Vol. 1-2;

La civilisa­tion arabe en Espagne: vue générale. Le Caire, 1961;

Араб­ская куль­ту­ра в Ис­па­нии. М., 1967.