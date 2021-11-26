ЛЕОНХАРДТ ГУСТАВ

ЛЕОНХАРДТ ГУСТАВ - нидерландский клавесинист, органист, дирижёр, педагог .

Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва. В 1950 году окон­чил «Схо­ла кан­то­рум» в Ба­зе­ле, где учил­ся иг­ре на ор­га­не и кла­ве­си­не (класс Э. Мюл­ле­ра). Как кла­ве­си­нист де­бю­ти­ро­вал в 1950 году в Ве­не. Профессор по клас­су кла­ве­си­на в Вен­ской ака­де­мии му­зы­ки (1952-1955 годы), в консерватории имени Я.П. Све­лин­ка в Ам­стер­да­ме (1954-1988 годы; про­дол­жа­ет про­во­дить там мас­тер-клас­сы). В 1969-1970 годах при­гла­шён­ный профессоров Гар­вард­ско­го университета . В 1959-1982 годах ор­га­нист Вал­лон­ской церк­ви в Ам­стер­да­ме. Ос­но­ва соль­но­го ре­пер­туа­ра - му­зы­ка, соз­дан­ная в эпо­ху ба­рок­ко: со­чи­не­ния английских вирд­жи­на­ли­стов, Дж. Фре­ско­баль­ди, И. Фро­бер­ге­ра, Л. Ку­пе­ре­на, Ж.Ф. Ра­мо, Я.П. Све­лин­ка, И.С. Ба­ха и др. В 1955 году ос­но­вал и воз­гла­вил ан­самбль ста­рин­ной му­зы­ки «Ле­он­хардт-кон­сорт», с ко­то­рым за­пи­сал все кан­та­ты И.С. Ба­ха (1971-1990 годы; совместно с Н. Ар­нон­ку­ром). Вы­сту­пал в ан­самб­ле с братьями Кёй­кен, Ф. Брюг­ге­ном, Ф. Хер­ре­ве­ге. Сре­ди уче­ни­ков: Б. ван Ас­пе­рен, К. Хог­вуд, П. Ан­тай, Т. Коп­ман. Сыг­рал главную роль (И.С. Бах) в фильме «Днев­ник Ан­ны Ма­гда­ле­ны Бах» (1968, режиссер Ж.М. Штра­уб).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

The art of fugue: Bach’s last harpsichord work. The Hague, 1952.