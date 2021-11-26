ЛЕГРАН МИШЕЛЬ

ЛЕГРАН МИШЕЛЬ - французский композитор, дирижёр, пианист.

Сын ки­но­ком­по­зи­то­ра Р. Ле­гра­на и пиа­ни­ст­ки А.М. Тер-Ми­ка­элян. В 1950 году окон­чил Па­риж­скую консерваторию , где учил­ся иг­ре на фортепиано, ди­ри­жи­ро­ва­нию (сре­ди пе­да­го­гов – Н. Бу­лан­же), тео­рии му­зы­ки. С 1947 года (по­сле по­се­ще­ния кон­цер­та Д. Гил­лес­пи) ув­лёк­ся джа­зом. В 1950-е годы пи­сал му­зы­ку к ба­лет­ным по­ста­нов­кам Р. Пе­ти, ди­ри­жи­ро­вал ими. В 1954 году ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра М. Ше­ва­лье, со­вер­шил с ним га­ст­роль­ную по­езд­ку в Нью-Йорк; в том же го­ду вы­пус­тил 1-ю грам­пла­стин­ку с за­пи­ся­ми собственных пе­сен.

Уча­ст­ник Ме­ж­дународного фес­ти­ва­ля мо­ло­дё­жи и сту­ден­тов в Мо­ск­ве (1957 год). С конца 1950-х годов со­чи­нял ки­но­му­зы­ку, ра­бо­тал с ре­жис­сё­ра­ми Ж.Л. Го­да­ром («Жить сво­ей жиз­нью», 1962 год), М. Кар­не и др. Все­мир­ную по­пу­ляр­ность за­вое­вал фильм «Шер­бур­ские зон­ти­ки» (режиссёр Ж. Де­ми, 1964 год), пол­но­стью по­стро­ен­ный на му­зы­ке Л. Вы­сту­пил как ак­тёр в фильме «Клео от 5 до 7» (режиссёр А. Вар­да, 1961 год).

В 1966 году, по­лу­чив при­гла­ше­ние из Гол­ли­ву­да , пе­ре­ехал в США. В 1980-1990-е годы Легран иг­рал в со­ста­ве сво­его джа­зо­во­го трио, ак­ком­па­ни­ро­вал С. Грап­пел­ли, Р. Чар­лзу, Д. Росс, Бьёрк и другими джа­зо­вым и по­пу­ляр­ным му­зы­кан­там. Ав­тор му­зы­ки бо­лее чем к 170 филь­мам (сре­ди по­след­них - фильм «Ян­тар­ные кры­лья», 2003 год, режиссёр А.Э. Ра­зен­ков). За­пи­сал свыше 100 аль­бо­мов джа­зо­вой, по­пу­ляр­ной и ака­де­ми­че­ской (в том числе в ан­самб­ле с пе­ви­цей К. Те Ка­на­ва) му­зы­ки.