КУСТУРИЦА ЭМИР

Югославский и сербский кинорежиссёр, актер кино, участник фолк-рок-группы «The No Smoking Orchestra».

Первые шаги в кино

Родился в семье югославского чиновника. Учился в Праге на факультете кино и телевидения Академии исполнительских искусств (FAMU). В 1971 и 1972 г. снимает свои первые короткометражные ленты. Его дипломный фильм «Герника» получил главный приз на студенческом кинофестивале. По возвращению в Сараево начал снимать телефильмы. Первый успех принесла картина «Помнишь ли ты Долли Белл?» (1981 г.), но настоящая европейская известность пришла к нему после фильма «Папы в командировке» (1984 г.), получившего Золотую ветвь Каннского кинофестиваля. Кустурица стал преподавать в сараевской киношколе. Вскоре начинается сотрудничества с Г. Бреговичем, а также выступления Кустурицы в группе «Zabranjeno pušenje». Ему поступило предложение приехать попробовать свои силы в Голливуде, результатом стала работа «Аризонская мечта», получившая серебряного льва в Берлине, но провалившаяся в прокате.

Война в Югославии и творчество кинорежиссера

В 1991 г. распадается Югославия , война вспыхивает в Боснии и Герцеговине. Семейный дом был разрушен, отец режиссера вскоре умер. Эмир начинает снимать ленту «Андерграунд», получившую Золотую пальмовую ветвь в 1995 г. Через три годы выходит кинофильм «Черная кошка, белый кот», главными героями, которой были цыгане. Саундтрек создавал не Г. Брегович, а солист группы «Zabranjeno pušenje» Н. Карайлич, создавший новый коллектив «The No Smoking Orchestra», куда вместе с ним перешел и Кустурица. Долгое время режиссер не снимал, лишь эпизодически принимая участие в некоторых проектах. В 2004 г. вышел его фильм «Жизнь как чудо», в котором описывались события войны в Боснии и Герцеговине в свойственной режиссерской манере (трагикомедия, драма). Получил французскую премию «Сезар». В том же году, в день премьеры картины Кустурица открыл для публики деревню Дрвенград, созданную полностью из дерева, в Боснии, ставшую заметной туристической достопримечательностью. В ней стал проводиться ежегодный международный кинофестиваль «Кустендорф». В качестве признания заслуг режиссера, в 2005 г. его выбрали председателем жюри Каннского кинофестиваля. В том же году принял крещение по православному обряду и получил имя Неманя. В 2008 г. снял документальный фильм о прославленном аргентинском футболисте Д. Марадоне. Спустя восемь лет вышла драма «Млечный путь» с Моникой Беллуччи, получившая Золотого льва Венецианского кинофестиваля, в ней вновь режиссер обратился к событиям боснийской войны. В последние годы Кустурица активно гастролирует по всему миру с музыкальной группой «The No Smoking Orchestra». Часто бывает в России, неплохо владеет русским языком, удостоен российского «Ордена дружбы».