КУРОКАВА КИСЁ

КУРОКАВА КИСЁ - японский архитектор и теоретик архитектуры.

Сын архитектора Ми­ки Ку­ро­ка­вы. Окон­чил Ки­от­ский (1957 год) и То­кий­ский (1959 год) университеты; по­лу­чил док­тор­скую сте­пень под руководством Кэнд­зо Тан­гэ (1964 год). В 1960 год Курокава Кисё стал од­ним из ос­но­ва­те­лей ар­хитектурного дви­же­ния ме­та­бо­лизм , в рус­ле ко­то­ро­го соз­дал свои пер­вые про­ек­ты «Го­род-спи­раль» (1961 год, вдох­нов­лён мо­ле­ку­ла­ми ДНК) и «Пла­ву­чий го­род» (1961 год). В 3 па­виль­о­нах Курокава Кисё для Все­мир­ной вы­став­ки 1970 года в Оса­ке кар­кас до­пол­нял­ся съём­ны­ми мо­дуль­ны­ми кон­ст­рук­ция­ми. К этой же ли­нии при­над­ле­жат баш­ни «Nakagin Cap­sule Tower» в То­кио (1970-1972 годы) и «Sony Tower» в Оса­ке (1972-1976 годы; сне­се­на), мо­ду­ли-по­ме­ще­ния ко­то­рых ук­ре­п­ле­ны на бе­тон­ных стерж­нях и мо­гут быть за­ме­не­ны по ме­ре из­но­са.

В 1970-е годы Курокава Кисё от­хо­дит от идей ме­та­бо­лиз­ма, фор­ми­руя ар­хит. фи­ло­со­фию «сим­био­за», пред­по­ла­гаю­щую гар­мо­нич­ное со­еди­не­ние про­ти­во­по­лож­ных на­чал - внут­рен­не­го и внеш­не­го, ча­ст­но­го и об­ще­ст­вен­но­го (Му­зей современного искусства пре­фек­ту­ры Сай­та­ма, Сай­та­ма, 1978-1982 годы). В его про­ек­тах про­яв­ля­ют­ся чер­ты тра­диционной японской ар­хи­тек­ту­ры и идеи буд­диз­ма (Национальный му­зей эт­но­ло­гии в городе Суй­та, 1973-1977 годы), отдельные де­та­ли на­де­ля­ют­ся сим­во­лическим смыс­лом (так, в зда­нии Му­зея современного искусства в Хи­ро­си­ме, 1988-1989 годы, от­кры­тый круг­лый двор в цен­тре по­строй­ки от­ме­ча­ет ме­сто па­де­ния атом­ной бом­бы в 1945 году). Ди­на­мич­ные кри­во­ли­ней­ные фор­мы от­ли­ча­ют ра­бо­ты Курокава Кисё 1990-2000-х годов: но­вое кры­ло Му­зея Ван Го­га в Ам­стер­да­ме (1990-1998 годы); эко­ло­ги­че­ски чис­тый аэ­ро­порт Куа­ла-Лум­пу­ра с эле­мен­та­ми тра­диционной ма­лай­ской ар­хи­тек­ту­ры, вклю­чаю­щий в свой комп­лекс уча­сток тро­пического ле­са (1992-1998 годы); Национальный центр ис­кусств в То­кио (2000-2006 годы); про­ект ста­дио­на «Зе­нит» в Санкт-Пе­тер­бур­ге (2006-2007 годы). Курокава Кисё раз­ра­бо­тал ген­план сто­ли­цы Ка­зах­ста­на Ас­та­ны (1998 год), по его про­ек­ту там воз­ве­дён ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (2000-2003 годы), рас­счи­тан­ный на рез­кие пе­ре­па­ды тем­пе­ра­тур. Сре­ди других гра­до­стро­ительных про­ек­тов Курокава Кисё - «Но­вый план То­кио 2025» (1987 год, не реа­ли­зо­ван).

Cочинения:

Metabolism in architecture. Boulder, 1977 год

The architecture of symbiosis. N. Y., 1988 год

Intercultural architecture: the philosophy of sym­biosis. L., 1991 год

Фи­ло­со­фия сим­био­за как но­вая сис­те­ма XXI в. М., 2001 год

Ре­во­лю­ция го­ро­да. То­кио, 2006 год (на япон. яз.)