КУНИ ИБРАХИМ

КУНИ ИБРАХИМ - ливийский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье туа­ре­гов-ко­чев­ни­ков. Окон­чил Литературный институт имени М. Горь­ко­го в Мо­ск­ве (1977 год). Де­бю­ти­ро­вал сборником но­велл «Вне­оче­ред­ная мо­лит­ва» (1974 год), по­свя­щён­ных жиз­ни и бы­ту туа­ре­гов. Ав­тор ро­ма­нов: «Сол­неч­ное за­тме­ние» (1989 год), «Зо­ло­тая пыль» (1990 год), «Рот» (1994 год), «Ма­ги» (1995 год), «Код» (1999 год) и других, в ко­то­рых мо­ти­вы туа­рег­ско­го и араб­ско­го фольк­ло­ра тес­но пе­ре­пле­та­ют­ся с опи­са­ния­ми об­ря­дов «Чёр­ной Аф­ри­ки», соз­да­вая осо­бый мир, на­се­лён­ный дер­ви­ша­ми , язы­че­ски­ми бо­га­ми, джин­на­ми. В про­из­ве­де­ни­ях Куни об­раз ко­чев­ни­ка-туа­ре­га пе­ре­рас­та­ет в сим­во­лическую фи­гу­ру че­ло­ве­че­ст­ва, пре­бы­ваю­ще­го в по­ис­ках смыс­ла бы­тия.

Сочинения:

Гло­ток кро­ви: Рас­ска­зы. М., 1988 год