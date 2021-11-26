КОЙРЕ АЛЕКСАНДР

КОЙРЕ АЛЕКСАНДР (настоящее имя и фамилия Алек­сандр Вла­ди­ми­ро­вич Кой­ран­ский) - французский фи­ло­софов и ис­то­рик нау­ки.

Учил­ся в гим­на­зи­ях Тиф­ли­са и Рос­то­ва-на-До­ну, за­тем в Гёт­тин­ген­ском и Па­риж­ском (Сор­бон­на) университетах у Э. Гус­сер­ля и А. Берг­со­на (1908-1914 годах). Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны вое­вал доб­ро­воль­цем сна­ча­ла во фран­цуз­ской, за­тем в русской ар­мии. В 1918 году вер­нул­ся во Фран­цию. С 1924 года пре­по­да­вал в Прак­тической шко­ле выс­ших ис­сле­до­ва­ний ( Па­риж ), ру­ко­во­ди­тель (с 1930 года) ис­сле­до­ва­ний по те­ме «Ис­то­рия ре­ли­ги­оз­ной мыс­ли в Ев­ро­пе Но­во­го вре­ме­ни»; дис­сер­та­ция о Я. Бё­ме (1929 год). Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны по по­ру­че­нию Ш. де Гол­ля от­пра­вил­ся с по­ли­тической мис­си­ей в США, пре­по­да­вал в Но­вой шко­ле со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний в Нью-Йор­ке.

По­сле вой­ны про­дол­жил ра­бо­ту в Па­ри­же, воз­гла­вил французский Центр ис­сле­до­ва­ний по ис­то­рии нау­ки и тех­ни­ки. Од­но­вре­мен­но (с 1956 года) ра­бо­тал в Прин­стон­ском институте выс­ших ис­сле­до­ва­ний. С 1956 года не­пре­мен­ный сек­ре­тарь Ме­ж­ду­народной ака­де­мии ис­то­рии нау­ки. Ав­тор ра­бот по ис­то­рии русской фи­ло­со­фии 1-й половины XIX века (о П.Я. Чаа­дае­ве, И.В. Ки­ре­ев­ском, А.И. Гер­це­не и др.).

По­сле опуб­ли­ко­ва­ния «Этю­дов о Га­ли­лее» («Études galiléennes», 1939 год) Койре стал при­знан­ным ли­де­ром ин­тер­на­ли­ст­ско­го на­прав­ле­ния в ис­то­рио­гра­фии нау­ки, объ­яс­няю­ще­го раз­ви­тие нау­ки ис­клю­чи­тель­но ин­тел­лек­ту­аль­ны­ми фак­то­ра­ми (смотри Ин­тер­на­лизм и экс­тер­на­лизм). Ос­но­во­по­ла­гаю­щи­ми в тео­рии Койре яви­лись прин­цип един­ст­ва на­учной, фи­лософской и ре­лигиозной мыс­ли и тре­бо­ва­ние ис­сле­до­вать раз­витие на­учной мыс­ли в ин­тел­лек­ту­аль­ном и ду­хов­ном кон­тек­сте эпо­хи, пред­ста­вив изу­чае­мые ис­точ­ни­ки в их под­лин­ном, ау­тен­тич­ном зна­че­нии и не пы­та­ясь про­яс­нить «тём­ную и смут­ную» мысль на­ших пред­ков пу­тём пе­ре­во­да её на современный язык.

Су­ще­ст­вен­ное зна­че­ние, по Койе, име­ет так­же про­яс­не­ние в ис­то­рии на­учной мыс­ли спо­со­ба, ка­ким она осоз­на­ва­ла се­бя, про­ти­во­пос­тав­ляя се­бя то­му, что ей пред­ше­ст­во­ва­ло. Койе од­ним из пер­вых вы­дви­нул идею не­ку­му­ля­тив­но­го раз­ви­тия нау­ки и во­пре­ки по­зи­ти­ви­ст­ской ис­то­рио­гра­фии су­мел по­ка­зать, что ве­ли­кие на­учной ре­во­лю­ции все­гда оп­ре­де­ля­лись пе­ре­во­ро­та­ми или из­ме­не­ния­ми фи­лософской кон­цеп­ций. Так, ма­те­ма­ти­за­цию в нау­ке он объ­яс­нял по­бе­дой пла­то­нов­ско­го ра­цио­на­лиз­ма над ари­сто­те­лев­ским эм­пириз­мом. Наи­бо­лее важ­ной Койе счи­тал на­учную ре­во­лю­цию XVI-XVII веков, ко­то­рая при­ве­ла к глу­бо­ко­му пре­об­ра­зо­ва­нию фи­зи­ки и ас­тро­но­мии. Основную ли­нию ста­нов­ле­ния но­во­ев­ро­пей­ской нау­ки Койе ви­дел в от­ка­зе от ан­тич­но­го и средневекового по­ня­тия кос­мо­са и за­ме­не его по­ня­ти­ем бес­ко­неч­но­го и од­но­род­но­го про­стран­ст­ва, а так­же в пе­ре­хо­де от ка­че­ст­вен­ных и не­точ­ных по­ня­тий ари­сто­те­лев­ской и средневековой фи­зики к аб­ст­ракт­ным идеа­ли­зи­ро­ван­ным объ­ек­там ма­те­ма­тической фи­зи­ки Г. Га­ли­лея и Р. Де­кар­та.

Сочинения:

La philosophie de J. Boehme. P., 1929;

Trois leçons sur Descartes. Le Caire, 1938;

Étu­des sur l’histoire de la pensée philosophique en Russie. P., 1950;

La Révolution astronomique: Copernic, Kepler, Borelli. P., 1961;

Études d’his­toire de la pensée philosophique. P., 1961;

Newtonian Studies. Camb. (Mass.), 1965;

Étu­des d’histoire de la pensée scientifique. P., 1966;

De la mystique а̀ la science: cours, conférences et documents, 1922–1962. P., 1986;

Мис­ти­ки, спи­ри­туа­ли­сты, ал­хи­ми­ки Гер­ма­нии XVI в. М., 1994;

От замк­ну­то­го ми­ра к бес­ко­неч­ной все­лен­ной. М., 2001;

Фи­ло­со­фия и на­цио­наль­ная про­бле­ма в Рос­сии на­ча­ла XIX в. М., 2003;

Очер­ки ис­то­рии фи­ло­соф­ской мыс­ли. 3-е изд. М., 2004.