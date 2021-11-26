КОЙРЕ АЛЕКСАНДР
КОЙРЕ АЛЕКСАНДР (настоящее имя и фамилия Александр Владимирович Койранский) - французский философов и историк науки.
Учился в гимназиях Тифлиса и Ростова-на-Дону, затем в Гёттингенском и Парижском (Сорбонна) университетах у Э. Гуссерля и А. Бергсона (1908-1914 годах). Во время Первой мировой войны воевал добровольцем сначала во французской, затем в русской армии. В 1918 году вернулся во Францию. С 1924 года преподавал в Практической школе высших исследований (Париж), руководитель (с 1930 года) исследований по теме «История религиозной мысли в Европе Нового времени»; диссертация о Я. Бёме (1929 год). Во время Второй мировой войны по поручению Ш. де Голля отправился с политической миссией в США, преподавал в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке.
После войны продолжил работу в Париже, возглавил французский Центр исследований по истории науки и техники. Одновременно (с 1956 года) работал в Принстонском институте высших исследований. С 1956 года непременный секретарь Международной академии истории науки. Автор работ по истории русской философии 1-й половины XIX века (о П.Я. Чаадаеве, И.В. Киреевском, А.И. Герцене и др.).
После опубликования «Этюдов о Галилее» («Études galiléennes», 1939 год) Койре стал признанным лидером интерналистского направления в историографии науки, объясняющего развитие науки исключительно интеллектуальными факторами (смотри Интернализм и экстернализм). Основополагающими в теории Койре явились принцип единства научной, философской и религиозной мысли и требование исследовать развитие научной мысли в интеллектуальном и духовном контексте эпохи, представив изучаемые источники в их подлинном, аутентичном значении и не пытаясь прояснить «тёмную и смутную» мысль наших предков путём перевода её на современный язык.
Существенное значение, по Койе, имеет также прояснение в истории научной мысли способа, каким она осознавала себя, противопоставляя себя тому, что ей предшествовало. Койе одним из первых выдвинул идею некумулятивного развития науки и вопреки позитивистской историографии сумел показать, что великие научной революции всегда определялись переворотами или изменениями философской концепций. Так, математизацию в науке он объяснял победой платоновского рационализма над аристотелевским эмпиризмом. Наиболее важной Койе считал научную революцию XVI-XVII веков, которая привела к глубокому преобразованию физики и астрономии. Основную линию становления новоевропейской науки Койе видел в отказе от античного и средневекового понятия космоса и замене его понятием бесконечного и однородного пространства, а также в переходе от качественных и неточных понятий аристотелевской и средневековой физики к абстрактным идеализированным объектам математической физики Г. Галилея и Р. Декарта.
Сочинения:
La philosophie de J. Boehme. P., 1929;
Trois leçons sur Descartes. Le Caire, 1938;
Études sur l’histoire de la pensée philosophique en Russie. P., 1950;
La Révolution astronomique: Copernic, Kepler, Borelli. P., 1961;
Études d’histoire de la pensée philosophique. P., 1961;
Newtonian Studies. Camb. (Mass.), 1965;
Études d’histoire de la pensée scientifique. P., 1966;
De la mystique а̀ la science: cours, conférences et documents, 1922–1962. P., 1986;
Мистики, спиритуалисты, алхимики Германии XVI в. М., 1994;
От замкнутого мира к бесконечной вселенной. М., 2001;
Философия и национальная проблема в России начала XIX в. М., 2003;
Очерки истории философской мысли. 3-е изд. М., 2004.