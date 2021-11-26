ЛОНДОН

Ло́ндон — столица Великобритании, административный центр Англии. Располагается в низовьях р. Темза, в Юго-Вост. Англии. Численность населения — 8,908 млн человек (2018). Территория Л. была заселена примерно с 6000 до н. э., в бронзовом веке на берегах Темзы сооружались мосты, в железном веке — укрепления. В 50 н. э. близ переправы через Темзу, на северном берегу реки, римляне основали город Лондиний ( лат . Londinium), первоначально огражденный деревянным палисадом и рвом. Крепость сгорела во время восстания Боудикки, королевы племени икенов (61 н. э.). Во 2-й половине I в. Л. стал административным центром римской провинции Британия (с 213 — Верхняя Британия). К концу II в. н. э. город был окружен каменной стеной (протяженность почти 2 мили, огороженная территория — 330 акров) с 5 воротами, в середине III в. были добавлены бастионы. В городе производили кирпич, стекло и керамику, работали мельницы. Л. был важным торговым центром и портом (экспорт зерна и железа, импорт предметов роскоши — вино, оливковое масло, стекло, керамика, шелк, слоновая кость). В городе имелись бани и амфитеатр.После ухода римлян из Британии Л. был заброшен и в

После ухода римлян из Британии Л. был заброшен и в V—VI вв. представлял собой незаселенные руины. После англосаксонского завоевания и образования новых государств Л. оказался на территории королевства Эссекс . Позднее он входил в состав Кента , Мерсии и Уэссекса . Новое поселение в Л. возникло вскоре рядом с руинами римского города, на месте современного Ковент-Гардена. В 604 в Л. был назначен епископ, построен первый собор Св. Павла (подвергался разрушениям в 675 и 961). К концу VII в. Л. стал значительным торговым центром. Главным предметом экспорта была шерсть, импорта — вино, предметы роскоши (виноград и фиги), керамика, жернова, рабы. В 785 рядом с Л. было основано Вестминстерское аббатство. Население Л. составляло от 5 до 10 тыс. человек. Епископы разных английских кафедр приобретали собственность в Л., основывали монастыри на его периферии. Л. подвергался набегам викингов (842, 851, 994). После раздела Англии между Альфредом Великим и Гутрумом (Уэдморский мир, 879) Л. достался датчанам, но в 886 был захвачен Альфредом. После восстановления стен вновь была заселена территория римского города. В начале X в. в Л. сложилось несколько экономических центров, возникла сложная городская планировка; основные торговые контакты шли по р. Темзе вглубь Англии. К 1000 Л. был значительным торговым центром, который поддерживал связи с территориями Сев. Франции, Нидерландов, Вост. Англии; в городе возникли общины иностранных купцов. Шло активное строительство церквей и домов, восстановление причалов. Городская застройка вышла за пределы старого римского города.При короле

При короле Эдуарде Исповеднике (1042—1066) был построен королевский дворец и перестроено аббатство в Вестминстере, которое стало усыпальницей английских королей. Отныне пригород Вестминстер стал местонахождением администрации (двора, судов, парламента), а в старом Л. (Сити) сосредоточилась торговая и ремесленная деятельность. После битвы при Гастингсе (1066) Л. оказал сопротивление нормандцам. Однако Вильгельм Завоеватель пожаловал горожанам хартию, которая закрепляла за ними те же свободы и привилегии, которыми они пользовались при короле Эдуарде Исповеднике. Для защиты города Вильгельм построил крепость (Тауэр), которая была перестроена в 1078—1100. В 1085 население Л. составляло от 10 до 15 тыс. человек.В

В XII в. Л. продолжал расти, жители все более активно осваивали пространство за пределами стены. В 1176 деревянный мост через Темзу был заменен каменным. В Смитфилде появился специализированный конский рынок. Еврейская община, возникшая после Нормандского завоевания , с изменением общей политики государства в XII в. стала подвергаться притеснениям, в Л. произошли еврейские погромы в 1189 (погибло 30 человек) и 1264 (500 человек). В XII в. в Л. было не менее 6 ремесленных гильдий. В 1155 компания ткачей первой получила хартию (1155). С 1157 в Л. появилась контора, представлявшая интересы германских купцов (позднее — ганзейская контора «Стальной двор») (до 1598). В конце XII в. Л. получил самоуправление, в том числе право избирать мэра и других должностных лиц (хартии 1199 и 1215). Первый мэр Л., Генри Фитцэлвин, известен с 1192.К 1200 город и его пригороды занимали 680 акров (современные границы Лондонского Сити), население составляло 30 тыс. человек. Л. был в несколько раз больше других крупных английских городов. С начала

К 1200 город и его пригороды занимали 680 акров (современные границы Лондонского Сити), население составляло 30 тыс. человек. Л. был в несколько раз больше других крупных английских городов. С начала XIII в. Л. делился на округа, отдельные судебно-административные единицы, во главе которых стояли олдермены. Из них выбирались мэр и шерифы Л. Во 2-й половине XII в. в Л. была переведена казна, а с 1230-х он рассматривался английским королем (в тот момент Генрихом III ) как главный город королевства. Лондонцы активно участвовали в общественной жизни страны. В 1215 город оказал поддержку баронской группировке, выступавшей против короля Иоанна Безземельного , а во время гражданской войны 1258—1267 поддержали Симона де Монфора . Жители Л. оказались вовлечены в события, связанные со смещением с престола королей Эдуарда II и Ричарда II .К 1300 население составляло около 80 тыс. человек. Примерно треть горожан погибла во время эпидемии чумы 1348—1349. В управлении Л. появился Общий совет представителей районов города, в котором участвовали 150—180 человек (впервые упоминается в 1332). Присутствие в городе королевского двора и чиновников создавало сложности и вызывало конфликты (например, восстание 1377 против дворцовой юрисдикции). Несколько раз город лишали самоуправления, он оказывался под прямым управлением назначенного королем чиновника (1285—1297, 1392). Во время восстания

К 1300 население составляло около 80 тыс. человек. Примерно треть горожан погибла во время эпидемии чумы 1348—1349. В управлении Л. появился Общий совет представителей районов города, в котором участвовали 150—180 человек (впервые упоминается в 1332). Присутствие в городе королевского двора и чиновников создавало сложности и вызывало конфликты (например, восстание 1377 против дворцовой юрисдикции). Несколько раз город лишали самоуправления, он оказывался под прямым управлением назначенного королем чиновника (1285—1297, 1392). Во время восстания Уота Тайлера 13 июля 1381 восставшие пришли в Л., где перед ними открыли ворота. Король и его окружение укрылись в Тауэре, пока восставшие освобождали заключенных и грабили дома знати (в частности, Джона Гонта ). 14 июля король встретился с восставшими в Мурфилде. 15 июля восставшие напали на Тауэр и убили архиепископа Кентерберийского и нескольких людей короля. Но вскоре лидер восставших был ранен лордом-мэром Л. Уильямом Уолуортом и одним из сквайров короля в Смитфилде.В

В XV в. были перестроен Гилдхолл и построен Лиденхолл, основаны многочисленные благотворительные учреждения, появилась библиотека в Гилдхолле (1425—1549). К 1423 в Л. было 111 торгово-ремесленных корпораций, которые играли все бо́льшую роль в управлении городом. С 1465 члены гильдий выбирали мэра. В XV в. полноправными членами городской общины (фрименами) были около 3 тыс. человек из 40 тыс. жителей (1450), т. е. примерно четверть взрослого мужского населения (в XVI в. — до трех четвертей). В Л. проживали ганзейские, французские и итальянские купцы, было много переселенцев из Фландрии, Брабанта, Голландии и Зеландии, с XVI в. — из Франции. Городские и пригородные монастыри были распущены в ходе Реформации (1538—1540), их имущество конфисковано, здания разрушены или распроданы.В

В XVI—XVII вв. продолжается стремительный рост Л. Население увеличилось с 75 тыс. (1550) до 575 тыс. человек (1700), хотя город пережил несколько вспышек чумы в 1603, 1633 и 1665 (погибло около 100 тыс. человек). В 1598 Джон Стоу опубликовал историю и топографическое описание Л. Расширялась площадь городской застройки: в начале XVII в. она охватила Ковент-Гарден, Стренд и Лонг-Акр, Линкольн-инн-филдс и Сент-Мартинс-ин-зе-филдс; росли Уайтчепел, Клеркенвелл и Саутуарк. В конце XVII в. застраивался Блумсбери и дорога в Найтсбридж, а также территория к северу от дворца Сент-Джеймс и Сохо, пригороды в Хэкни, Клэпэме, Камбервелле и Стрэтеме, в Бетнал-Грине, Спиталфилдс. В XVII в. появились общественные парки — Гайд-парк (1635), Ричмонд-парк (1637). В 1643 по приказу парламента были уничтожены знаменитые лондонские кресты, в том числе крест в Чипсайде (2 мая).

Огромный ущерб городу нанес Великий пожар (1666), который начался 2 сентября в доме пекаря. Было уничтожено около 13 200 домов, собор Св. Павла, 87 церквей, 6 капелл, Гилдхолл, королевская биржа, таможня, здания 52 ливрейных компаний, 3 ворот, 4 каменных моста. Для восстановления церквей и других общественных зданий был введен специальный налог на привозившийся на кораблях уголь. Собор Св. Павла был вновь построен в 1675—1710; в 1680 открылась первая компания, предлагавшая страхование от пожара. После пожара Сити все больше превращается в деловую часть города. В XVII в. в Л. появились кофейни (1652) и турецкие бани (1679), водопровод. В 1673 были построены новые западные ворота (Нью-Темпл-бар), спроектированные сэром К. Реном, которые отмечали границу Сити на дороге в Вестминстер. В 1677 был возведен монумент в память о пожаре.

Благосостояние Л. во многом опиралось на заморскую торговлю. В 1571 открылась Королевская биржа. Были созданы крупные торговые компании (Московская компания, 1554 или 1555; Британская Ост-Индская компания, 1600). К 1700 через порт Л. шли 80 % импорта и 69 % экспорта Англии. К началу XVIII в. Л. стал финансовым центром Европы, в 1694 в городе был основан Банк Англии.Во время гражданской войны роялисты пытались занять Л. в 1643. Когда Карл

Во время гражданской войны роялисты пытались занять Л. в 1643. Когда Карл II прибыл в Л. в 1660, лондонцы приняли его с энтузиазмом: около 20 тыс. человек приветствовали монарха на городских улицах. В 1701 была построена синагога в Бевис-Маркс. В возвденном в 1703 для герцога Бэкингема Букингемском дворце с 1837 поселилась королевская семья (королева Виктория). В 1722 было введено правило движения по левой стороне на Лондонском мосту, а в 1757 снесли находившиеся на нем дома. В 1761 парламентским актом был образован Совет уполномоченных для мощения и уборки улиц Л. Стены и ворота Сити разобрали в 1760—1766. В XVIII в. были построены новые мосты в Вестминстере (1749) и Блэкфрайерс (1769), основан Британский музей (1753), фондовая биржа (комитет собственников и комитет общих целей, 1773). Л. был не только финансовым, но и крупным промышленным центром (кожевенное дело, лесные склады, шелкоткачество, производство часов, карет, мебели, судостроение, изготовление хирургических и навигационных инструментов, ювелирное дело).На протяжении

На протяжении XIX в. население Л. выросло в 6 раз, достигнув 6 млн человек (1900). Город пережил несколько эпидемий холеры (1831, 1848—1849 и 1866). Среди населения насчитывалось значительное количество китайских и ирландских эмигрантов. К 1850 еврейская община составляла 20 тыс. человек, ее численность удвоилась в 1880-х, когда прибыли иммигранты из России и Вост. Европы. В то же время условия проживания в Л. ухудшились из-за загрязнения воздуха частицами сажи (лондонский смог). В 1858 для упрощения почтовой службы Л. был разделен на 10 районов. Во 2-й половине XIX в. была сооружена канализационная система, на улицах появилось газовое, а затем электрическое освещение. Большое значение в росте Л. сыграла железная дорога: вокзалы Юстон (1837), Кингс-Кросс (1852), Сент-Панкрас (1868). В 1863 открылось лондонское метро — первая подземная железная дорога (от Пэддингтона до Фаррингдона), электрифицированная в 1890—1905. В 1894 построен Тауэрский мост, в 1943 проложен туннель под Темзой. Вместо сгоревшего в 1834 здания Парламента было возведено новое по проекту Чарльза Берри с башней Биг-Бен. В XIX в. появились лондонские доки: Вест-Индия-док (1802), Лондон-док (1805), Ист-Индия-док (1806), док Сент-Кэтрин (1828), Виктория-док (1855), Милл-Уолл-док (1868), Саут-Вест-Индия-док (1870), Альберт-док (1880), доки Тилбери (1886). Л. оставался крупным промышленным центром: мукомольное и соусное производство в Лэмбете, рафинировочные заводы в Уайтхолле и Сент-Джордже, консервное производство в Бермондси, кожевенное и шляпное производство (Бермондси и Саутуарк), пивоварение, производство обуви (Бетнал-Грин), швейное производство, производство химикатов (Силвертаун и Уэст-Хэм), производство часов и ювелирное дело (Клеркенвелл), верфи в Попларе, Дептфорде, Миллуолл и Блэкуолл, а также производство мебели, машин, инструментов и вагонов. В начале

В начале XX в. город продолжал расширяться, к 1939 его население достигло 8,6 млн человек. Лондонский совет графства начал активное строительство муниципальных домов на окраинах Л. (с 1903 в Тутинге, затем в Норбери, Тоттенхэме, Рохемптоне, Беконтри, Уотлинге и Мордене). К старым отраслям промышленности (пивоварение, рафинирование сахара, мукомольное дело, машиностроение) добавились авиастроение, автомобилестроение, производство электротоваров; новые предприятия располагались в пригородах. Во время Первой мировой войны от авиационных налетов погибли 2300 человек. Город подвергся жесткой бомбардировке во время Битвы за Британию во Вторую мировую войну: из-за налетов погибло 20 тыс. жителей, 25 тыс. было ранено. Первый период бомбежки длился с сентября 1940 по май 1941, второй начался в 1944, когда погибли 3 тыс. человек; 79 станций метро использовались как убежища во время налетов.В 1944 был опубликован послевоенный план для Л. Чтобы избежать перенаселенности, на расстоянии 20—30 миль от Л. предполагалось создать города-спутники с промышленными предприятиями, которые привлекали квалифицированных работников. На месте трущоб началось строительство многоквартирных домов (с 1948), с 1964 сооружались высотные здания (до 24 этажей). Переселение жителей в новые города приводило к распаду сложившихся городских общин и в целом вызывало деградацию социальных отношений. После взрыва газа в многоэтажном здании Ронан-Пойнт (1968) городская политика изменилась, прежние трущобы подверглись модернизации. Неблагоприятной оставалась и экологическая обстановка: большой смог 1952 привел к смерти 10 тыс. человек, поэтому в 1956 был издан Акт о чистом воздухе (выделялись специальные зоны, где можно было использовать только бездымное топливо, чтобы ограничить загрязнение).

В 1944 был опубликован послевоенный план для Л. Чтобы избежать перенаселенности, на расстоянии 20—30 миль от Л. предполагалось создать города-спутники с промышленными предприятиями, которые привлекали квалифицированных работников. На месте трущоб началось строительство многоквартирных домов (с 1948), с 1964 сооружались высотные здания (до 24 этажей). Переселение жителей в новые города приводило к распаду сложившихся городских общин и в целом вызывало деградацию социальных отношений. После взрыва газа в многоэтажном здании Ронан-Пойнт (1968) городская политика изменилась, прежние трущобы подверглись модернизации. Неблагоприятной оставалась и экологическая обстановка: большой смог 1952 привел к смерти 10 тыс. человек, поэтому в 1956 был издан Акт о чистом воздухе (выделялись специальные зоны, где можно было использовать только бездымное топливо, чтобы ограничить загрязнение).

Хотя в 1950-х развитие Л. ускорилось, в 1960-х городские доки стали закрываться из-за распада Британской империи. В 1973 Великобритания вступила в Европейское экономическое сообщество , что еще больше усугубило ситуацию, поскольку импорт из стран Содружества был ограничен квотами, нужно было платить пошлины. Кроме того, импорт из стран ЕЭС шел не через Л., а через Дувр и Феликстоу. Помимо доков, пострадали и некоторые производства (рафинирование сахара, переработка пищевых продуктов). Чтобы уменьшить концентрацию населения, в начале 1970-х правительство стало поощрять компании к перенесению производства из города. Во время экономического спада в середине 1970-х многие предприятия покинули Л., что резко увеличило безработицу. Поэтому с 1976 Совет Большого Л. выступил за изменение прежней политики: с 1981 правительство поощряло инвестиции в Л., но уровень безработицы оставался высоким еще в 1990-х. Среди отраслей экономики значительное развитие получил только туризм: Л. стал одним из самых посещаемых городов в Европе (37,3 млн человек в 2016).

В 1950-е в Л. начали прибывать эмигранты из Вест-Индии, что привело к волнениям на расовой почве в Ноттинг-Хилле (1958). В начале 1960-х началась иммиграция азиатов. Выходцы из Китая и Индии открывали небольшие магазины и рестораны. В 1977 была построена Центральная Лондонская мечеть. Несмотря на приток эмигрантов, после 1945 население Л. постепенно уменьшалось, демографический рост возобновился в последние два десятилетия XX в. В 2000 была учреждена Администрация Большого Лондона (Greater London Authority), разработавшая план развития города до 2031. В 2012 в Л. прошли Олимпийские и Параолимпийские игры.

Ист. : Фиц-Стефен У. Описание благороднейшего города Лондона / Пер. Н. А. Богодаровой // Городская жизнь в средневековой Европе / Отв. ред. Е. В. Гутнова. М., 1987; A Survey of Documentary Sources for Property Holding in London before the Great Fire / Ed. D. Keene, V. Harding. London, 1985; Calendar of Early Mayor’s Court Rolls (1298—1412) / Ed. A. H. Thomas. 4 vols. Cambridge, 1924—1932; Calendar of Letter-Book preserved among the archives of the Corporation of the City of London at the Guildhall / Ed. R. Sharpe. 11 vols. London, 1899—1912; Calendar of Letters from the Mayors and Corporation of the City of London, circa A.D. 1350—1370 / Ed. R. Sharpe. London, 1885; Calendar of Plea and Memoranda Rolls of the City of London / Ed. A. H. Thomas, Ph. E. Jones. Cambridge, 1926—1961; Calendar of Wills Proved and Enrolled in the Court of Husting, London. A.D. 1258—1688 / Ed. R. Sharpe. 2 vols. London, 1889; Chronicles of London / Ed. C. L. Kingsford. Gloucester, 1977; London 1066—1914: Lite