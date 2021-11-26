КОММУНИТАРИЗМ

КОММУНИТАРИЗМ (от лат. communis - общий) - на­прав­ле­ние в со­ци­аль­ной фи­ло­со­фии, воз­ник­шее в 1980-х годах пре­имущественно в США на вол­не кри­ти­ки идео­ло­гии ли­бе­ра­лиз­ма.

Не раз­де­ляя об­щей фи­лософской по­зи­ции, ряд кри­ти­ков (Ч. Тей­лор, Ка­на­да; А. Ма­кин­тайр, М. Сан­дел, М. Уол­цер - США) вы­дви­ну­ли близ­кие по ду­ху ар­гу­мен­ты про­тив кон­цеп­ции ли­бе­ра­лиз­ма, пред­став­лен­ной, в ча­ст­но­сти, в ра­бо­те Дж. Рол­за «Тео­рия спра­вед­ли­во­сти» (1971 год), что и по­слу­жи­ло ос­но­ва­ни­ем для объ­е­ди­не­ния их под об­щим названием «ком­му­ни­та­ри­сты». Под­верг­нув кри­ти­ке ха­рак­тер­ные для ли­бе­ра­лов ин­ди­ви­дуа­лизм и ато­мизм в по­ни­ма­нии от­но­ше­ний че­ло­ве­ка и об­ще­ства как ре­зуль­та­та до­го­во­ра ме­ж­ду ин­ди­ви­да­ми, «аб­ст­ракт­ный уни­вер­са­лизм» в трак­тов­ке цен­но­стей, ком­му­ни­та­ри­сты про­ти­во­пос­та­ви­ли пред­став­ле­нию о че­ло­ве­ке как сво­бод­ном и ра­цио­наль­но дей­ст­вую­щем ин­ди­ви­де идею куль­тур­но-ис­то­рической обу­слов­лен­но­сти лич­но­сти, её вклю­чён­но­сти в раз­но­об­раз­ные со­ци­аль­ные прак­ти­ки.

В конце 1980-х - начале 1990-х годов коммунитаризм при­об­рёл бо­лее ши­ро­кий со­ци­аль­но-по­ли­тический ха­рак­тер, по­ста­вив сво­ей це­лью раз­ра­бот­ку эф­фек­тив­ной мо­де­ли гра­ж­дан­ско­го об­ще­ст­ва (А. Эт­цио­ни, У. Гал­стон - США). Кон­цеп­ция коммунитаризма ис­хо­дит из то­го, что ин­те­ре­сы гра­ж­дан в современном об­ще­ст­ве не мо­гут быть реа­ли­зо­ва­ны ни че­рез со­ци­аль­ные ин­сти­ту­ты (они под­чи­не­ны бю­ро­кра­тии), ни пу­тём ин­ди­ви­ду­аль­ных дей­ст­вий. Един­ст­вен­ный путь - объ­е­ди­не­ние гра­ж­дан в «ком­му­ни­тар­ные со­об­ще­ст­ва», пред­став­ляю­щие со­бой са­мо­управ­ляе­мые и де­цен­тра­ли­зо­ван­ные груп­пы, сво­бод­но фор­ми­руе­мые ин­ди­ви­да­ми на ба­зе об­щих ин­те­ре­сов, нрав­ст­вен­ных прин­ци­пов, ду­хов­ной бли­зо­сти, лич­но­ст­ных свя­зей и т.п. (тер­ри­то­ри­аль­ные об­щи­ны, не­пра­ви­тельственные ор­га­ни­за­ции, ре­лигиозные об­щи­ны, «брат­ст­ва», «клу­бы по ин­те­ре­сам» и т.д.).

Об­ще­ст­во в це­лом рас­смат­ри­ва­ет­ся как «со­об­ще­ст­во со­об­ществ», ос­но­ван­ное на парт­нёр­ст­ве и ба­лан­се ин­те­ре­сов ме­ж­ду го­су­дар­ст­вом, рын­ком и груп­па­ми гра­ж­дан («трёх­сек­тор­ная мо­дель об­ще­ст­ва» Эт­цио­ни). Го­су­дар­ст­во при этом долж­но взять на се­бя ко­ор­ди­на­цию дей­ст­вий ком­му­ни­тар­ных со­об­ществ и ре­ше­ние стра­те­гических про­блем об­щественного раз­ви­тия. На­ря­ду с об­щей кон­цеп­ци­ей пре­об­ра­зо­ва­ния об­щественных от­ноше­ний в рам­ках коммунитаризма раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся так­же прак­тические про­бле­мы, свя­зан­ные с со­вер­шен­ст­во­ва­ни­ем су­ще­ст­вую­ще­го со­ци­аль­но­го по­ряд­ка, - се­мей­ных от­но­ше­ний, ор­га­ни­за­ции тру­да и управ­ле­ния, рос­та бла­го­сос­тоя­ния и т.п. (Дж. Грей и Д. Мар­ку­энд, Ве­ли­ко­бри­та­ния , и др.). «Ком­му­ни­тар­ная плат­фор­ма», сфор­му­ли­ро­ван­ная Эт­цио­ни и его по­сле­до­ва­те­ля­ми, на­шла своё от­ра­же­ние в про­грам­мах и за­яв­ле­ни­ях по­ли­тических ли­де­ров конца XX века (Б. Клин­тон, «но­вые лей­бо­ри­сты»).

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