КОЛДУЭЛЛ ЭРСКИН ПРЕСТОН

КОЛДУЭЛЛ ЭРКСИН ПРЕСТОН - американский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка- мис­сио­не­ра . Учил­ся в Вир­гин­ском университете (1922-1926 годы). С середины 1920-х годов за­ни­мал­ся литературным твор­че­ст­вом. Из­вест­ность Колдуэллу при­нёс сборник рас­ска­зов «Аме­ри­кан­ская зем­ля» («American earth», 1931 год), в ко­то­ром оп­ре­де­ли­лась основная те­ма твор­че­ст­ва Колдуэлла - жизнь бед­ней­ших сло­ёв американского Юга (ра­зо­ряю­щих­ся фер­ме­ров, бат­ра­ков, по­том­ков ра­бов и др.).

В ро­ма­нах и по­вес­тях Колдуэлл гра­ни­ча­щий с на­тура­лиз­мом реа­лизм при изо­бра­же­нии жиз­ни че­ло­ве­ка в ус­ло­ви­ях де­гра­да­ции тра­диционной сель­ской об­щи­ны со­че­та­ет­ся с бо­гат­ст­вом язы­ка, строй­но­стью ком­по­зи­ции, мас­тер­ст­вом изо­бра­же­ния ха­рак­те­ров: «Та­бач­ная до­ро­га» («Tobacco road», 1932 год, русский перевод 1938 года), «Акр гос­по­да Бо­га» («God’s little acre», 1933 год; в русском переводе 1976 года - «Бо­го­ва де­лян­ка»), «Слу­чай в ию­ле» («Trouble in July», 1940 год, русский перевод 1956 года) и др. Яр­кие об­ра­зы дет­ст­ва пред­став­ле­ны в ав­то­био­гра­фической книге «Маль­чик из Джорд­жии» («Georgia boy», 1943 год, русский перевод 1945 года).

В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны Колдуэлл ра­бо­тал кор­рес­пон­ден­том в Мо­ск­ве; впе­чат­ле­ния от во­енной кам­па­нии в СССР от­ра­зи­лись в кни­гах очер­ков «Всё бро­ше­но на Смо­ленск» («All-Out on the road to Smo­lensk», 1942 год), «Мо­сква под ог­нём» («Mos­cow under fire», 1942 год), а так­же в ро­ма­не о пар­ти­за­нах «Всю ночь на­про­лёт» («All night long», 1942 год). По­сле­во­ен­ное твор­че­ст­во Колдуэлла от­ме­че­но при­сталь­ным ин­те­ре­сом к со­ци­аль­ной те­ма­ти­ке: ра­со­вым кон­флик­там по­свя­ще­ны ро­ма­ны «Джен­ни» («Jenny by nature», 1961 год, руссикий перевод 1963 года), «Бли­же к до­му» («Close to home», 1962 год, русский перевод 1963 года); слож­ные от­но­ше­ния ме­ж­ду людь­ми в современной Аме­ри­ке по­ка­за­ны в ро­ма­нах «Мисс Ма­ма Эй­ми» («Miss Mam­ma Aimee», 1967 год), «Ан­нетт» («An­nette», 1973 год) и др. Сре­ди про­из­ве­де­ний Колдуэлла - ме­муа­ры, кни­ги пу­те­вых очер­ков, фо­то­аль­бо­мы, рас­ска­зы для де­тей.

Сочинения:

По­вес­ти и рас­ска­зы. М., 1956;

Вдоль и по­пе­рек Аме­ри­ки. М., 1966.