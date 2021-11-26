КОЛДЕР АЛЕКСАНДР

КОЛДЕР АЛЕКСАНДР - американский скульп­тор, гра­фик.

Внук скульп­то­ра Алек­сан­д­ра Мил­на Кол­де­ра (1846-1923 годы), сын скульп­то­ра Алек­сан­д­ра Стир­лин­га Кол­де­ра (1870-1945 годы) и ху­дож­ни­цы На­нет Ле­де­рер Кол­дер (около 1867-1960 годы). Учил­ся в Тех­но­ло­гическом институте Сти­вен­са (1915-1919 годы) в городе Хо­бо­кен (штат Нью-Джер­си), в нью-йорк­ской ху­дожественной шко­ле «Арт стью­дентс лиг» (1923-1926 годы) у Дж. Лак­са и Дж. Сло­уна. На­чи­нал как ил­лю­ст­ра­тор [ри­сун­ки на те­мы спор­та, цир­ка; ил­лю­ст­ра­ции к кни­ге «Ри­суя жи­вот­ных» («Animal Sketching»), 1926 год].

В 1926 году Колдер пе­ре­ехал в Па­риж, где за­ни­мал­ся в ака­де­мии «Ла-Гранд Шомь­ер». Сбли­зив­шись с ху­дож­ни­ка­ми сюр­реа­лиз­ма и кон­ст­рук­ти­виз­ма , под влия­ни­ем искусства Х. Ми­ро и П. Клее на­шёл но­вую фор­му скульп­ту­ры - фи­гур­ки из про­во­ло­ки, сво­его ро­да ри­сун­ки в про­стран­ст­ве, про­ник­ну­тые ве­сё­лым юмо­ром и на­де­лён­ные под­виж­но­стью ма­рио­не­ток: «Цирк Кол­де­ра» (1926-1932 годы; Му­зей американского искусства Уит­ни, Нью-Йорк) - ми­ниа­тюр­ная мо­дель аре­ны, за­пол­нен­ная мно­же­ст­вом фи­гу­рок, при­во­див­ших­ся в дви­же­ние по­сред­ст­вом ни­тей, про­во­лок, кау­чу­ко­вых тру­бок; «Ро­мул и Рем» (1928 год; Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма, Нью-Йорк) и др.

Зна­ком­ст­во с твор­че­ст­вом П. Мон­д­риа­на (1930 год) от­кры­ло для Колдера за­клю­чён­ный в аб­ст­рак­цио­низ­ме по­тен­ци­ал обоб­щён­но­го мо­де­ли­ро­ва­ния струк­тур ре­аль­но­го ми­ра. От­ка­зав­шись от прин­ци­пи­аль­ной ста­тич­но­сти не­опла­сти­циз­ма, он по­ста­вил пе­ред со­бой за­да­чу соз­да­ния ди­на­мических сис­тем, от­ра­жаю­щих не­пре­рыв­ную из­мен­чи­вость при­ро­ды. Другим сти­му­лом пе­ре­хо­да к ки­не­ти­че­ско­му ис­кус­ст­ву по­слу­жи­ли впе­чат­ле­ния, по­лу­чен­ные в пла­не­та­рии (дви­же­ние не­бес­ных тел). В 1931-1936 годах Колдер вхо­дил в груп­пу «Аб­ст­рак­ция-Твор­че­ст­во». В это вре­мя он на­чал соз­да­вать аб­ст­ракт­ные ди­на­мический кон­ст­рук­ции, так называемые мо­би­ли. Ран­ние из них, ино­гда весь­ма близ­кие к ком­по­зи­ци­ям Мон­д­риа­на, при­во­ди­лись в дви­же­ние мо­то­ром («Уни­вер­сум», 1934 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк; «Ма­лень­кое го­лу­бое пан­но», 1936 год, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж).

В даль­ней­шем Колдер на­хо­дит «ес­те­ст­вен­ный» спо­соб ди­на­ми­за­ции фор­мы пу­тём рас­чё­та её собственного кон­ст­рук­тив­но­го ба­лан­са, ко­гда вся сис­те­ма из лёг­ких пла­сти­нок, при­кре­п­лён­ных к тон­ким ме­тал­лическими стерж­ням, рас­ка­чи­ва­ет­ся и вра­ща­ет­ся при ма­лей­шем ду­но­ве­нии воз­ду­ха. Опи­ра­ясь на инженерные зна­ния, Колдер точ­но вы­страи­вал струк­ту­ры не­ус­той­чи­во­го рав­но­ве­сия; «мо­би­ли» рас­по­ла­га­лись на вер­ти­каль­ных под­став­ках, кре­пи­лись к сте­не на крон­штей­нах, но ча­ще под­ве­ши­ва­лись к по­тол­ку («Раз­дво­ен­ная баш­ня», 1950 год, Му­зей американского искусства Уит­ни; «Дис­ки в воз­ду­хе», 1967 год, га­ле­рея Уэд­динг­тон, Лон­дон). Не­ред­ко они ста­но­ви­лись ук­ра­ше­ни­ем ин­терь­е­ров бла­го­да­ря де­ко­ра­тив­ным ка­че­ст­вам, хо­ро­шо со­гла­сую­щим­ся с ар­хи­тек­ту­рой функ­цио­на­лиз­ма; в их ди­на­ми­ке про­яви­лось не­кое те­ат­раль­ное на­ча­ло, осо­бен­но эф­фект­ное в ком­по­зи­ци­ях с изо­бра­зительными фор­мами [«По­свя­ще­ние Ша­га­лу (Мо­биль с ле­таю­щей ко­зой)», 1944 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, и др.].

Па­рал­лель­но с ра­бо­той над «мо­би­ля­ми» Колдер соз­да­вал так называемые ста­би­ли - ста­тич­ные скульп­ту­ры из ок­ра­шен­но­го ме­тал­ла. Ран­ние ра­бо­ты не­боль­ших раз­ме­ров име­ли об­лик фан­та­стических жи­вот­ных; позд­нее, с по­сту­п­ле­ни­ем за­ка­зов на ук­ра­ше­ние пло­ща­дей, они при­об­ре­ли ха­рак­тер мо­ну­мен­таль­ных скульп­тур (высота 15 м и бо­лее) из ме­тал­лических плос­ко­стей, слов­но вре­заю­щих­ся в про­стран­ст­во. «Ста­би­ли» Колдера ор­га­нич­но во­шли в ар­хитектурные ан­самб­ли многих го­ро­дов: «Лю­до­ед с фла­га­ми» пе­ред зда­ни­ем Му­зея современного искусства в Нью-Йор­ке (1945 год), «Го­ло­вы и хвост» пе­ред Но­вой национальной га­ле­ре­ей в Бер­ли­не (1965 год), «Че­ло­век» для Все­мир­ной вы­став­ки 1967 года в Мон­реа­ле , «Фла­мин­го» на площади Фе­де­раль­но­го цен­тра в Чи­ка­го (1973 год), «Ла Де­фанс» на эс­пла­на­де Де­фанс в Па­ри­же (1978 год) и др. За­ни­мал­ся так­же сце­но­гра­фи­ей (в том числе оформ­ле­ние по­ста­но­вок М. Грэ­хем, 1930-е годы), жи­во­пи­сью, юве­лир­ным искусством (ук­ра­ше­ния с под­виж­ны­ми эле­мен­та­ми), соз­да­ни­ем кар­то­нов для шпа­лер.

Сочинения:

An autobiography with pictures. N.Y., 1966.

Иллюстрации:

А. Кол­дер. «Мо­биль». Сталь, алю­ми­ний, медь; рас­крас­ка. 1941. Му­зей С. Гуг­ген­хей­ма (Нью-Йорк). Архив БРЭ.