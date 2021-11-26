КОКС ХАРВИ ГАЛЛАХЕР
КОКС (Cox) ХАРВИ ГАЛЛАХЕР - американский протестантский теолог-модернист.
Окончил исторический факультет Пенсильванского университета в Филадельфии (1951 год) и богословский факультет Йельского университета (1955 год). В 1962 году защитил докторскую диссертацию в Гарвардском университете, с 1965 года преподаёт там же (профессор с 1969 года). В 1956 году рукоположен в баптистские пасторы (смотри Баптизм).
Испытав влияние М. Вебера, Ф. Гогартена, Д. Бонхёффера, Кокс в духе протестантского модернистского богословия выступил за освобождение христианской веры от застывших, по его мнению, форм традиционной религиозности (эллинизированной догматики, платоновско-аристотелевской антропологии и космологии, богослужебной практики) и тем самым за возвращение к «библейскому богословию». Особое внимание он уделяет понятию секуляризации, которую рассматривает как следствие исторического развития христианства, как «законное дитя библейской религии» (отождествляет её с понятием Бонхёффера «совершеннолетие человека»). Наиболее наглядным проявлением секуляризации Кокс считает современный урбанистический мир – «технополис», «мирской град».
В своей получившей наиболее широкое распространение книге «Мирской град» (1965 год) и ряде последующих работ он заявил о необходимости создания новой теологии, способной отвечать на вопросы нерелигиозного человека, жителя «технополиса». По мнению Кокса, для того, чтобы сохраниться и упрочиться в современном мире, христианство должно от молитвы, от спекуляций о Боге перейти к распознаванию Бога в реальной жизни, в социальной и духовной деятельности человека. В 1960-е годы Кокс участвовал в движении за гражданские права, кампаниях по разоружению, защите окружающей среды и борьбе с бедностью. Его позднейшие работы посвящены анализу теологии освобождения и роли христианства в Латинской Америке, месту СМИ в современном мире, межрелигиозному диалогу и др.
Сочинения:
The secular city: secularization and urbanization in theological perspective. N. Y., 1965;
The seduction of the spirit: the use and misuse of people’s religion. N. Y., 1973;
Religion in the secular city: toward a postmodern theology. N. Y., 1984;
Many mansions: a christian’s encounter with other faiths. Boston, 1988;
Fire from heaven: the rise of pentecostal spirituality and the reshaping of religion in the 21st century. Reading, 1994;
Мирской град. Секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте. М., 1995;
When Jesus came to Harvard: making moral choices today. Boston, 2004.