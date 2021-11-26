КОКАРС ИМАНТС

КОКАРС ИМАНТС - латвийский хо­ро­вой ди­ри­жёр, народный артист СССР (1986 год).

Учил­ся в Риж­ском пе­да­го­гическом институте (1953-1957 годы). Ру­ко­во­дил хо­ром Латвийского ра­дио и ТВ (1951-1953, 1957-1963 годы). В 1955-1990 годах художественный руководитель и главный ди­ри­жёр муж­ско­го хо­ра «Дзие­донис» [1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са в Го­ри­ции ( Ита­лия ), 1977 год]. Ос­нова­тель (1969 год) и ру­ко­во­ди­тель ка­мер­но­го хо­ра «Ave Sol» [1-е пре­мии ме­ж­ду­народного кон­кур­сов в Арец­цо (Ита­лия), 1974 год; Деб­ре­це­не ( Венг­рия ), 1982 год; Спи­таль-ан-дер-Драу (Ав­ст­рия), 1983 год]; за­пи­сал с этим хо­ром «Ан­то­ло­гию ла­тыш­ской хо­ро­вой му­зы­ки» (1996-2003 годы).

С 1965 года один из главных дири­жё­ров Латв. пев­че­ских празд­ни­ков. Ини­циа­тор соз­да­ния и художественный руководитель ме­ж­ду­народного фес­ти­ва­ля ка­мер­ных хо­ров «Rīga DIMD», один из ини­циа­то­ров соз­да­ния ме­ж­ду­народного хо­ро­во­го фес­ти­ва­ля «Nor­dic-Bal­tic». Профессор и рек­тор Латвийской консерватории (1977-1991 годы). Государственная премия Латвийской ССР (1974 год), Государственная премия СССР (1979 год).

Его брат Ги­до Ко­карс (родился 17 августа 1921 года, Гул­бе­не, Лат­вия), хо­ро­вой ди­ри­жёр, ос­но­ва­тель и художественный руководитель хо­ра «Дай­ле» (1951 год).

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