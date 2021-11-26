КЛИБЕРН ВАН

КЛИБЕРН ВАН (настоящее имя Ла­ван Хар­ви)- американский пианист.

Начальное музыкальное образование получил у матери - пианистки Рильдии Клиберн; в 13 лет выступил с Симфоническим оркестром Хьюстона. В 1954 году окончил Джульярдскую школу по классу Р. Левиной (смотрите в статье Ле­ви­ны ).

В том же году стал лауреатом премии конкурса имени Э. Левентритта в Нью-Йорке и дебютировал с Нью-Йоркским филармоническим оркестром в Кар­не­ги-хол­ле (впоследствии неоднократно выступал на этой престижной концертной сцене). Получив 1-ю премию 1-го Ме­ж­ду­народного кон­кур­са имени П. И. Чай­ков­ско­го в Мо­ск­ве (1958 год), Клиберн приобрёл известность во всём мире, а в СССР стал самым популярным зарубежным музыкантом; в русле социально-политических тенденций хрущёвской «оттепели» фигура Клиберна приобрела символическое значение «друга СССР» и «посланца мира».

С неизменным успехом гастролировал в СССР и России (последний раз в 2004 году). В 1962 году в Форт-Уэрте (штат Техас) основал фонд и Международный фортепианный конкурс (проводится раз в 4 года). После 1978 года не выступал публично, занимался благотворительностью (основал различные стипендиальные программы в США, Венгрии, СССР). В 1989 году возобновил концертную деятельность, играл с разными симфоническими оркестрами США.

Романтически-монументальная манера игры Клиберна преемственно связана с искусством пианистов рубежа XIX-XX веков. В основе репертуара - западноевропейская и русская музыка XIX- начала XX века. Среди аудиозаписей Клиберна наиболее популярны 1-й концерт для фортепиано с оркестром П. И. Чай­ков­ско­го , 3-й концерт для фортепиано с оркестром С. В. Рахманинова (обе записи - дирижёр К. П. Кондрашин).

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