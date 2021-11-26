КЕРУАК ДЖЭК

КЕРУАК ДЖЭК - американский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье фран­коя­зыч­ных вы­ход­цев из Ка­на­ды. Ко­рот­кое вре­мя учил­ся в Ко­лум­бий­ском университете (1940 год); во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны служил в торговом флоте (1942 год); уволен с военной службы в связи с психическим заболеванием (1943 год). Первые литературные опыты Керуака (на английском и французском языках) относятся к концу 1930-х годов.

Известность принёс роман «Город и городок» («The town and city», 1950 год), отмеченный влиянием М. Твена, Т. Вулфа и У. Фолкнера. Для творчества Керуака, ставшего наряду с А. Гинзбергом и У. Берроузом одним из создателей литературы битников, характерны ярко выраженная ав­то­био­гра­фич­ность , активное неприятие буржуазной морали и ценностей современного американского общества; проповедь тотального раскрепощения и абсолютизация свободы личности.

Опыт странствий по Америке 2-й половины 1940-х - начала 1950-х годов нашёл отражение в романе «На дороге» [«On the road», 1957 год, русский перевод (отрывки) 1960 год], ставшем «библией» битников. Начиная с середины 1950-х годов в прозе Керуака ощутимо влияние философии Востока, прежде всего, дзен-буддизма: роман «Бродяги Дхармы» («The Dharma bums», 1958 год, русский перевод - 1995 год) и др.

Проза Керуака отмечена фрагментарностью композиции, спонтанностью стиля, импрессионистичностью, стремлением к аллегоричности. Почти все прозаические сочинения Керуака объединены им в многотомный цикл «Легенда Дюлоуза», включающий также романы «Подземные» («The Subterraneans», 1958 год), «Биг Сур» («Big Sur», 1962 год), «Ангелы опустошения» («Desolation angels», 1965 год, все - русский перевод 2002 год) и др.

Поэзия Керуака, основанная на традиционных для битников темах и мотивах, отличается разнообразием стихотворных форм, а своей ритмической структурой напоминает джаз: сборники «Блюз Мехико» («Mexico City blues», 1959 год), «Разбросанные стихи» («Scattered poems», 1971 год) и др.

Сочинения:

Собр. соч. М., 2002. Ч. 1–3

Book of sketches. N. Y., 2006

The portable J. Ke­rouac. Harmondsworth, 2007.

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