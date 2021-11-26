КЕРТЕС ИМРЕ

КЕРТЕС ИМРЕ - венгерский писатель.

Из мел­ко­бур­жу­аз­ной еврейской се­мьи. Вес­ной 1944 года ин­тер­ни­ро­ван в Ос­вен­цим , за­тем пе­ре­ве­дён в Бу­хен­вальд; в 1945 году вер­нул­ся в Венг­рию. В 1948-1951 годах ра­бо­тал жур­на­ли­стом (был уво­лен по по­ли­тическим мо­ти­вам); в 1950-1960-х годах за­ра­ба­ты­вал на жизнь пе­ре­во­да­ми и на­пи­са­ни­ем музыкальных ко­ме­дий .

С 1960-х годов работал над романом о холокосте «Без судьбы» («Sorstalanság», опубликован в 1975 год, русский перевод - 2004 год), образующим с романами «Фиаско» («А kudarc», 1988 год) и «Кадиш по нерождённому ребёнку» («Kaddis а meg nem született gyermekért», 1990 год, русский перевод - 2003 год) отчасти автобиографическую трилогию.

Центральная тема творчества Кертеса - трагическая несвобода человека в тоталитарном обществе: по­вес­ти «Следопыт» («А nyomkereső», 1977 год), «Английский флаг» («Az angollobogó», 1991 год, русский перевод - 2001 год), «Самоликвидация» («Felszámolás», 2003 год, русский перевод - 2005 год) и др.; «Галерный дневник» («Gályanapló», 1992 год); философское эссе «Дело К.» («К. Dosszié», 2006 год) и др. Нобелевская премия (2002 год).

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