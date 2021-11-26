КЕРТЕС ИМРЕ
КЕРТЕС ИМРЕ - венгерский писатель.
Из мелкобуржуазной еврейской семьи. Весной 1944 года интернирован в Освенцим, затем переведён в Бухенвальд; в 1945 году вернулся в Венгрию. В 1948-1951 годах работал журналистом (был уволен по политическим мотивам); в 1950-1960-х годах зарабатывал на жизнь переводами и написанием музыкальных комедий.
С 1960-х годов работал над романом о холокосте «Без судьбы» («Sorstalanság», опубликован в 1975 год, русский перевод - 2004 год), образующим с романами «Фиаско» («А kudarc», 1988 год) и «Кадиш по нерождённому ребёнку» («Kaddis а meg nem született gyermekért», 1990 год, русский перевод - 2003 год) отчасти автобиографическую трилогию.
Центральная тема творчества Кертеса - трагическая несвобода человека в тоталитарном обществе: повести «Следопыт» («А nyomkereső», 1977 год), «Английский флаг» («Az angollobogó», 1991 год, русский перевод - 2001 год), «Самоликвидация» («Felszámolás», 2003 год, русский перевод - 2005 год) и др.; «Галерный дневник» («Gályanapló», 1992 год); философское эссе «Дело К.» («К. Dosszié», 2006 год) и др. Нобелевская премия (2002 год).