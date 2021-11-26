КЕНДЗО ТАКАДА

КЕНДЗО ТАКАДА - японский и французский модельер.

Недолго учился в университете в Кобэ; моделированию одежды обучался в токийской женской школе «Bunka Gakuin» (с 1958 года), создавал модели для сети крупных универмагов «Sanai». С 1965 года живёт в Париже. Кендзо работал для различных фирм (Л. Ферро и др.), создавал модели для журналов «Elle» и «Jardin des modes».

Первый показ моделей Кендзо в Париже состоялся в 1970 году; тогда же был открыт его бутик «Jungle Jap». Международное признание Кендзо получил после показа своих коллекций в Нью-Йорке и Токио в середине 1970-х годов. Кендзо разрабатывал женские, мужские и детские коллекции, джинсовую одежду, также парфюмерию и постельное бельё. В его моделях преобладают прямые силуэты, смелые сочетания цветов; ввёл в моду мотивы японской (кимоно), китайской, древнеегипетской одежды.

Марка «Kenzo» основана в 1976 году; магазины Кендзо открыты в Нью-Йорке (1983 год), Москве (1995 год) и др. Покинул фирму в 1999 году; её художественными директорами стали Ж. Розье и (с 2001 года) А. Маррас. Однако Кендзо продолжает работать под новыми брендами («Yume» и «Gokan Kobo» - «Мастерская пяти чувств»).

Иллюстрация:

Т. Ке­нд­зо. Мо­дель одеж­ды. Архив БРЭ.

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