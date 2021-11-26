КЕМАЛЬ ТАХИР

КЕМАЛЬ ТАХИР - турецкий писатель.

Родился в семье ремесленника. Учился в Галатасарайском лицее в Стамбуле. Сотрудничал в различных изданиях, работал в адвокатской конторе, торговым агентом. По обвинению в подстрекательстве к бунту был осуждён, в 1938-1950 годах находился в заключении. В 1951 году с Азизом Несином основал издательство «Дюшюн».

Романы «Глухая долина» (1955 год), «Сизый дым» (1957 год), «Пастбище семи чинар» (1958 год), «Усталый воин» (1965 год) посвящены жизни турецкого общества 1-й половины XX века. Многие романы Кемаля написаны как части незавершённой эпопеи, которая должна была состоять из 21 книги и охватывать историю Турции от середины XIX до середины XX века.

В своих произведениях Кемаль выражал идеи «турецкого социализма», видя в европейском влиянии причину утраты турками национальной идентичности. В романе «Родина-мать» (1967 год; в русском переводе «Глубокое ущелье», 1971 год) прослеживаются традиции эпического дестана (смотрите Дас­тан ).

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