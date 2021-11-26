КАЗАНДЖИЕВ ВАСИЛ
КАЗАНДЖИЕВ ВАСИЛ - болгарский композитор, дирижёр.
В 1957 году окончил Софийскую музыкальную академию, где учился у П. Владигерова (композиция) и В. Симеонова (дирижирование). В 1957-1964 годах дирижёр Софийской народной оперы, в 1962-1978 годах руководитель созданного им камерного ансамбля «Софийские солисты». С 1960 года преподаёт в Софийской музыкальной академии (профессор с 1985 года).
В 1979-1993 годах главный дирижёр Симфонического оркестра Болгарского радио и ТВ. Неоднократно гастролировал в России (впервые в 1968 году). Дирижировал премьерами многих болгарских опер. Интерес к болгарской национальной истории и фольклору нашёл воплощение в оркестровых сочинениях «Живые иконы» (1970 год), «Картины Болгарии» (1971 год), «Апокалипсис» (1978 год) и др.
Среди других сочинений - Дивертисмент для малого оркестра (1957 год), «Complexi sonori» для струнного оркестра (с элементами алеаторики; 1965 год).