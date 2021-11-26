КАЗАНДЖИЕВ ВАСИЛ

КАЗАНДЖИЕВ ВАСИЛ - болгарский композитор, дирижёр .

В 1957 году окон­чил Со­фий­скую музыкальную ака­де­мию, где учил­ся у П. Вла­ди­ге­ро­ва (ком­по­зи­ция) и В. Си­ме­о­но­ва (ди­ри­жи­ро­ва­ние). В 1957-1964 годах ди­ри­жёр Со­фий­ской народной опе­ры, в 1962-1978 годах ру­ко­во­ди­тель соз­дан­но­го им ка­мер­но­го ан­самб­ля «Со­фий­ские со­лис­ты». С 1960 года пре­по­да­ёт в Со­фий­ской музыкальной ака­де­мии (профессор с 1985 года).

В 1979-1993 годах главный ди­ри­жёр Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Болгарского ра­дио и ТВ. Не­од­но­крат­но га­ст­ро­ли­ро­вал в Рос­сии (впер­вые в 1968 году). Ди­ри­жи­ро­вал пре­мье­ра­ми многих болгарских опер. Ин­те­рес к болгарской национальной ис­то­рии и фольк­ло­ру на­шёл во­пло­ще­ние в ор­ке­ст­ро­вых со­чи­не­ни­ях «Жи­вые ико­ны» (1970 год), «Кар­ти­ны Бол­га­рии» (1971 год), «Апо­ка­лип­сис» (1978 год) и др.

Сре­ди других со­чи­не­ний - Ди­вер­тис­мент для ма­ло­го ор­ке­ст­ра (1957 год), «Complexi sonori» для струн­но­го ор­ке­ст­ра (с эле­мен­та­ми алеа­то­ри­ки; 1965 год).