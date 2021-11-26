КАЗАК ВОЛЬФГАНГ
КАЗАК ВОЛЬФГАНГ - немецкий филолог-славист, переводчик.
Сын Г. Казака. В 1945 году попал на фронт в составе санитарного отряда, был взят в плен и заключён в советский лагерь для военнопленных. В 1946 году вернулся в Германию. Получил образование в университетах Гейдельберга (1947-1951 годы) и Гёттингена (1951-1953 годы). Работал в посольстве ФРГ в Москве (1956-1960 годы). Профессор славистики Кёльнского университета (с 1968 года).
Широкую известность Казаку принёс «Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года» («Lexikon der russischen Literatur ab 1917», 1976 год, русский перевод 1988 год) - энциклопедический справочник, содержавший биографические сведения о русских писателях XX века (в т. ч. и тех, которые по идеологическим причинам замалчивались в СССР) с краткими и ёмкими характеристиками их творчества.
Автор исследований о Н. В. Гоголе (1957 год), К. Г. Паустовском (1971 год), Ф. М. Достоевском (1998 год), книг «Христос в русской литературе» («Christus in der russischen Literatur», 2000 год), «Смерть в русской литературе» («Der Tod in der russischen Literatur», 2005 год) и др. Переводчик произведений В. А. Каверина, А. И. Солженицына, К. Г. Паустовского, В. С. Розова, В. Ф. Тендрякова.