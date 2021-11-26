ЖЕ
Группа индейских народов в Бразилии, говорящих на же языках.
Делятся на сев., центр. и юж. Ж. К северным относятся: вост. тимбира, живущие на юге штата Мараньян, севере штата Токантинс, севере штата Гояс и на юго-востоке штата Пара (канела, или рамкокамекра, – 1,9 тыс. чел. в 3 поселениях вместе с близкородственными апаниэкра, 2007, оценка; крао – 2 тыс. чел. в 5 поселениях; крикати-тимбира – 0,6 тыс. чел.); апинайе, или зап. тимбира (1,4 тыс. чел. в 6 поселениях на севере штата Токантинс); каяпо (7,2 тыс. чел. в ср. течении Шингу, между реками Ирири и Риу-Фреску, на юге штата Пара и севере штата Мату-Гросу); суйя (0,3 тыс. чел. в верховьях р. Шингу и на р. Кулуэни на севере штата Мату-Гросу). К центр. Ж. относятся шаванте (9,7 тыс. чел. в бассейне верхней Шингу на востоке штата Мату-Гросу), шеренте (1,8 тыс. чел. в 4 поселениях в междуречье Токантинс и Сону в штате Токантинс) и шакриаба (ок. 5 тыс. чел. в штате Минас-Жерайс, язык утрачен). Юж. Ж. – каинганг (26 тыс. чел. в штатах Сан-Паулу, Парана, Санта-Катарина и Риу-Гранди-ду-Сул) и шокленг (0,8 тыс. чел. в штате Санта-Катарина); значительно отличаются от остальных Ж. по языку и культуре.
Среди предков Ж. (кроме каинганг) – носители археологич. культуры арату (8–9 вв.) с характерными большими круговыми поселениями и Т-образными каменными топорами. Контакты с европейцами с 18 в., постоянные – с 1920–1930-х гг., ряд народов (каяпо) продолжали конфликты с бразильцами до 1980-х гг. Большинство сохраняет свои языки, часть говорит только по-португальски. Традиц. культура типична для индейцев саванн и тропич. лесов Юж. Америки. Осн. занятия – бродячая охота и собирательство в сухой сезон и подсечно-огневое земледелие во влажный сезон (горький и сладкий маниок, кукуруза, батат, ямс). Распространяются животноводство, ремёсла, работа по найму. Традиц. поселение (во влажный сезон) занимала эндогамная община численностью до 3 тыс. чел., делившаяся на экзогамные фратрии (половины), управлялось вождём с огранич. властью, имело круглую или подковообразную планировку, часто на центр. площади – 1 или 2 мужских дома. Жилище – с крышей до земли, у шаванте – куполообразное, круглое – для нуклеарной семьи или длинный дом – для расширенной. Одежда отсутствовала. Мужчины, прошедшие инициацию, вставляли в губы и мочки ушей ботоки (втулки-лабретки). Во время ритуалов тело раскрашивали, надевали костюмы из луба и плетёных циновок (канела), женщины обклеивались соколиным пухом. Системы родства (близкие к родственным системам у бороро) основаны на противопоставлении мужчин и женщин, с одной стороны, и родственников и свойственников – с другой. Брачное поселение уксорилокальное, в семьях вождей иногда вирилокальное. Распространены кузенные и более далёкие родственные браки. Системы терминов родства бифуркативные с генерационными скосами, которые не укладываются в бинарное противопоставление между «кроу» и «омаха», а отражают сложное переплетение патри- и матрилатеральности (уксорилокальности). Поколение дедов и бабок обычно классифицируется с учётом материнской и отцовской линий на четыре класса (отец отца, мать матери, отец матери, мать отца), что редко в Юж. Америке. Сиблинги делятся по относительному возрасту и относительному полу. Распространённая у Ж. система экзогамных фратрий является, вероятно, стадиально более поздним способом выражения оппозиции родства и свойства, чем дравидийская система терминов родства (см. в ст. Дравиды), встречающаяся у мелких этнич. групп Амазонии (в т. ч. у близких к Ж. намбиквара). Характерна система «параллельного наследования» (parallel descent, sex affiliation), т. е. передачи личных имён, имущества, этнич. принадлежности, членства в ритуальных обществах от отца к сыну, от брата или отца матери к сыну сестры или дочери, с одной стороны, и от матери к дочери, от сестры отца к дочери брата – с другой. У всех Ж. и у бороро она проявляется в существовании у мужчин именных групп, основанных на правиле наследования личных имён (в осн. патрилатеральных: от отца к сыну или от отца отца к сыну сына; у восточных тимбира и бороро матрилатеральных – от брата или отца матери к сыну сестры или дочери), организованных вокруг мужских домов. Передача имени (вскоре после рождения ребёнка) сопровождается обменом дарами и плясками в масках. Женские имена не обладают социальной значимостью. Именные группы составляют основу мужского самосознания, тогда как в основе женского самосознания лежит уксорилокальность поселения; сочетание патрилатеральности с уксорилокальностью часто служит причиной острых политич. конфликтов внутри деревенской общины, борьбы за власть. Сохраняются возрастные классы.
Распространены танцы (в т. ч. в масках), игры и состязания (бег с бревном и др.), тотемич. культы. В мифологии бытуют представления о небесном и подземном мирах, сюжеты о Солнце и его спутнике-неудачнике Месяце, о разорителе орлиных гнёзд и похищении огня у ягуара, о битве двух братьев с птицей-людоедом, о дереве с кукурузой на ветвях, супруге-звезде, о женщинах, сошедшихся с тапиром и превратившихся в рыб, о появлении новых женщин, об амазонках и др.
Авторы статьи: Ю. Е. Берёзкин; Г. В. Дзибель (социальная структура).