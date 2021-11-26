ЖЕ

Группа индейских народов в Бразилии, говорящих на же языках.

Де­лят­ся на сев., центр. и юж. Ж. К се­вер­ным от­но­сят­ся: вост. тим­би­ра, жи­ву­щие на юге шта­та Ма­рань­ян, се­ве­ре шта­та То­кан­тинс, се­ве­ре шта­та Го­яс и на юго-­вос­то­ке шта­та Па­ра (ка­не­ла, или рам­ко­ка­ме­кра, – 1,9 тыс. чел. в 3 по­се­ле­ни­ях вме­сте с близ­ко­род­ст­вен­ны­ми апа­ниэ­кра, 2007, оцен­ка; крао – 2 тыс. чел. в 5 по­се­ле­ни­ях; кри­ка­ти-тим­би­ра – 0,6 тыс. чел.); апи­найе, или зап. тим­би­ра (1,4 тыс. чел. в 6 по­се­ле­ни­ях на се­ве­ре шта­та То­кан­тинс); кая­по (7,2 тыс. чел. в ср. те­че­нии Шин­гу, ме­ж­ду ре­ка­ми Ири­ри и Риу-Фре­ску, на юге шта­та Па­ра и се­ве­ре шта­та Ма­ту-­Гро­су); суйя (0,3 тыс. чел. в вер­ховь­ях р. Шин­гу и на р. Ку­лу­эни на се­ве­ре шта­та Ма­ту-Гро­су). К центр. Ж. от­но­сят­ся ша­ван­те (9,7 тыс. чел. в бас­сей­не верх­ней Шин­гу на вос­то­ке шта­та Ма­ту-Гро­су), ше­рен­те (1,8 тыс. чел. в 4 по­се­лениях в ме­ж­ду­ре­чье То­кан­тинс и Со­ну в шта­те То­кан­тинс) и шак­риа­ба (ок. 5 тыс. чел. в шта­те Ми­нас-Же­райс, язык ут­ра­чен). Юж. Ж. – ка­ин­ганг (26 тыс. чел. в шта­тах Сан-Пау­лу, Па­ра­на, Сан­та-Ка­та­ри­на и Риу-Гран­ди-ду-Сул) и шок­ленг (0,8 тыс. чел. в шта­те Сан­та-Ка­та­ри­на); зна­чи­тель­но от­ли­ча­ют­ся от ос­таль­ных Ж. по язы­ку и куль­ту­ре.

Сре­ди пред­ков Ж. (кро­ме ка­ин­ганг) – но­си­те­ли ар­хео­ло­гич. куль­ту­ры ара­ту (8–9 вв.) с ха­рак­тер­ны­ми боль­ши­ми кру­го­вы­ми по­се­ле­ния­ми и Т-об­раз­ны­ми ка­мен­ны­ми то­по­ра­ми. Кон­так­ты с ев­ро­пей­ца­ми с 18 в., по­сто­ян­ные – с 1920–1930-х гг., ряд на­ро­дов (кая­по) про­дол­жа­ли кон­флик­ты с бра­зиль­ца­ми до 1980-х гг. Боль­шин­ст­во со­хра­ня­ет свои язы­ки, часть го­во­рит толь­ко по-пор­ту­галь­ски. Тра­диц. куль­ту­ра ти­пич­на для ин­дей­цев са­ванн и тро­пич. ле­сов Юж. Аме­ри­ки. Осн. за­ня­тия – бро­дя­чая охо­та и со­би­ра­тель­ст­во в су­хой се­зон и под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие во влаж­ный се­зон (горь­кий и слад­кий ма­ни­ок, ку­ку­ру­за, ба­тат, ямс). Рас­про­стра­ня­ют­ся жи­вот­но­вод­ст­во, ре­мёс­ла, ра­бо­та по най­му. Тра­диц. по­се­ле­ние (во влаж­ный се­зон) за­ни­ма­ла эн­до­гам­ная об­щи­на чис­лен­ностью до 3 тыс. чел., де­лив­шая­ся на экзо­гам­ные фрат­рии (по­ло­ви­ны), управ­ля­лось во­ж­дём с ог­ра­нич. вла­стью, име­ло круг­лую или под­ко­во­об­раз­ную пла­ни­ров­ку, час­то на центр. пло­ща­ди – 1 или 2 муж­ских до­ма. Жи­ли­ще – с кры­шей до зем­ли, у ша­ван­те – ку­по­ло­об­раз­ное, круг­лое – для нук­ле­ар­ной се­мьи или длин­ный дом – для рас­ши­рен­ной. Оде­ж­да от­сут­ст­во­ва­ла. Муж­чи­ны, про­шед­шие ини­циа­цию, встав­ля­ли в гу­бы и моч­ки ушей бо­то­ки (втул­ки-лаб­рет­ки). Во вре­мя ри­туа­лов те­ло рас­кра­ши­ва­ли, на­де­ва­ли кос­тю­мы из лу­ба и пле­тёных ци­но­вок (ка­не­ла), жен­щи­ны об­клеи­ва­лись со­ко­ли­ным пу­хом. Си­с­те­мы род­ст­ва (близ­кие к родственным си­с­те­мам у бо­ро­ро) ос­но­ва­ны на про­ти­во­по­став­ле­нии муж­чин и жен­щин, с од­ной сто­ро­ны, и родст­вен­ни­ков и свойст­вен­ни­ков – с дру­гой. Брач­ное по­се­ле­ние ук­со­ри­ло­каль­ное, в семь­ях вож­дей ино­гда ви­ри­ло­каль­ное. Рас­про­стра­не­ны ку­зен­ные и бо­лее да­лё­кие родст­вен­ные бра­ки. Си­сте­мы тер­ми­нов родст­ва би­фур­ка­тив­ные с ге­не­ра­ци­он­ны­ми ско­са­ми, ко­то­рые не ук­ла­ды­ва­ют­ся в би­нар­ное про­ти­во­по­став­ле­ние меж­ду «кроу» и «ома­ха», а от­ра­жа­ют слож­ное пе­ре­пле­те­ние пат­ри- и мат­ри­ла­те­раль­но­сти (ук­со­ри­ло­каль­но­сти). По­ко­ле­ние де­дов и ба­бок обыч­но клас­си­фи­ци­ру­ет­ся с учё­том ма­те­рин­ской и от­цов­ской ли­ний на че­ты­ре клас­са (отец от­ца, мать ма­те­ри, отец ма­те­ри, мать от­ца), что ред­ко в Юж. Аме­ри­ке. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­си­тель­но­му воз­ра­сту и от­но­си­тель­но­му по­лу. Рас­про­стра­нён­ная у Ж. си­сте­ма эк­зо­гам­ных фрат­рий яв­ля­ет­ся, ве­ро­ят­но, ста­ди­аль­но бо­лее позд­ним спо­со­бом вы­ра­же­ния оп­по­зи­ции род­ст­ва и свой­ст­ва, чем дра­ви­дий­ская си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва (см. в ст. Дра­ви­ды), встре­чаю­щая­ся у мел­ких эт­нич. групп Ама­зо­нии (в т. ч. у близ­ких к Ж. нам­бик­ва­ра). Ха­рак­тер­на си­сте­ма «па­рал­лель­но­го на­сле­до­ва­ния» (parallel des­cent, sex affiliation), т. е. пе­ре­да­чи лич­ных имён, иму­щест­ва, эт­нич. при­над­леж­но­сти, член­ст­ва в ри­ту­аль­ных об­щест­вах от от­ца к сы­ну, от бра­та или от­ца ма­те­ри к сы­ну се­стры или до­че­ри, с од­ной сто­ро­ны, и от ма­те­ри к до­че­ри, от се­стры от­ца к до­че­ри бра­та – с дру­гой. У всех Ж. и у бо­ро­ро она про­яв­ля­ет­ся в су­щест­во­ва­нии у муж­чин имен­ных групп, ос­но­ван­ных на пра­ви­ле на­сле­до­ва­ния лич­ных имён (в осн. па­три­ла­те­раль­ных: от от­ца к сы­ну или от от­ца от­ца к сы­ну сына; у во­сточ­ных тим­би­ра и бо­ро­ро ма­три­ла­те­раль­ных – от бра­та или от­ца ма­те­ри к сы­ну се­стры или до­че­ри), ор­га­ни­зо­ван­ных вок­руг муж­ских до­мов. Пе­ре­да­ча име­ни (вско­ре по­сле ро­жде­ния ре­бён­ка) со­про­вож­да­ет­ся об­ме­ном да­ра­ми и пляс­ка­ми в мас­ках. Жен­ские име­на не об­ла­да­ют со­ци­аль­ной зна­чи­мо­стью. Имен­ные груп­пы со­став­ля­ют ос­но­ву муж­ско­го са­мо­соз­на­ния, тог­да как в ос­но­ве жен­ско­го са­мо­соз­на­ния ле­жит ук­со­ри­ло­каль­ность по­се­ле­ния; со­че­та­ние па­три­ла­те­раль­но­сти с ук­со­ри­ло­каль­но­стью ча­сто слу­жит при­чи­ной ост­рых по­ли­тич. кон­флик­тов вну­три де­ре­вен­ской об­щи­ны, борь­бы за власть. Со­хра­ня­ют­ся воз­рас­тные клас­сы.

Рас­про­стра­не­ны тан­цы (в т. ч. в мас­ках), иг­ры и со­стя­за­ния (бег с брев­ном и др.), то­те­мич. куль­ты. В ми­фо­ло­гии бы­ту­ют пред­став­ле­ния о не­бес­ном и под­зем­ном ми­рах, сю­же­ты о Солн­це и его спут­ни­ке-не­удач­ни­ке Ме­ся­це, о ра­зо­ри­те­ле ор­ли­ных гнёзд и по­хи­ще­нии ог­ня у ягуа­ра, о бит­ве двух брать­ев с пти­цей-­лю­до­едом, о де­ре­ве с ку­ку­ру­зой на вет­вях, суп­ру­ге-звез­де, о жен­щи­нах, со­шед­ших­ся с та­пи­ром и пре­вра­тив­ших­ся в рыб, о по­яв­ле­нии но­вых жен­щин, об ама­зон­ках и др.

Авторы статьи: Ю. Е. Бе­рёз­кин; Г. В. Дзи­бель (со­ци­аль­ная струк­ту­ра).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)