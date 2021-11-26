КАВАНАХ, ПАТРИК ДЖОЗЕФ
КАВАНАХ, ПАТРИК ДЖОЗЕФ - ирландский писатель.
Сын сапожника, после окончания школы жил и работал на ферме. В 1939 году переехал в Дублин. Как поэт получил известность в начале 1930-х годов, после газетных публикаций стихотворений.
Автор поэтических сборников «Пахарь и другие поэмы» («Ploughman and other poems», 1936 год), «Великий голод» («The great hunger», 1942 год), «Продаётся душа» («A soul for sale», 1947 год), «Пойди попляши с Китти Стоблинг» («Come dance with Kitty Stobling», 1960 год) и др.; романов «Зелёный шут» («The green fool», 1938 год), «Терри Флинн» («Tarry Flynn», 1948 год).
Во многом автобиографичное творчество Каванаха носит почвеннический характер, пропагандирует патриархальные ценности, эстетизирует традиционный ирландский жизненный уклад, не испорченный достижениями цивилизации. Истинную ирландскую идентичность Каванах видел не в обретших литературную форму кельтских мифах, но в полуязыческом мировоззрении обычных крестьян, занятых будничным трудом.
Сочинения:
Соч.: Collected prose. L., 1967; Поэзия Ирландии. М., 1988. C. 316–330