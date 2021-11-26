КАРТЕР АНДЖЕЛА
КАРТЕР АНДЖЕЛА - английская писательница.
Родилась в семье журналиста. Окончила филологический факультет Бристольского университета (1965 год). Работала журналистом (1958-1961 годы), литературным обозревателем журнала «Новое общество» в Японии (1970-1972 годы), преподавала в университетах США (1980-1981 годы) и Австралии (1984 год). Литературный дебют - выдержанный в традициях новеллистики Э.А. По детективный роман «Танец тени» [«Shadow dance», 1966 год; в США опубликован под названием «Осоед» («Honeybuzzard», 1967 год)] о жизни эксцентричных обитателей мрачных лондонских трущоб. Намеченные в нём темы секса и насилия развиты в вызвавшем восторженные отзывы критики романе «Волшебный магазин игрушек» («The magic toyshop», 1967 год), сюжет которого основан на фрейдистской интерпретации волшебных сказок. В социально-бытовых романах «Ощущения» («Several perceptions», 1968 год) и «Любовь» («Love», 1971 год; русский перевод 2002 года) Картер, используя принципы психоанализа, исследует проблему отчуждения в современном обществе. Наибольший успех Картер принесли: тяготеющий к жанру фэнтези роман-антиутопия «Герои и злодеи» («Heroes and villains», 1969 год), а также научно-фантастический роман «Адские машины желания доктора Хоффмана» [«The infernal desire machines of doctor Hoffman», 1972 год, в США издан под названием «Война грёз» («The war of dreams», 1974 год); русский перевод 1997 год] - насыщенная аллегорическими образами притча о силе и власти. Влияние идей феминизма проявилось в авантюрном романе «Страсти новой Евы» («The passion of new Eve», 1977 год) и плутовском романе с элементами готики «Ночи в цирке» («Nights at the circus», 1984 год, русский перевод 2004 года), которые содержат критику фрейдистского образа женщины и «мужской» патерналистской культуры. В своём последнем романе «Мудрые дети» («Wise children», 1991 год) Картер описывает вымышленную историю семьи актёров, в ироническом ключе обыгрывая жанрово-стилевые условности необарочного романа. Среди других произведений Картер - сборники новелл «Фейерверки» («Fireworks», 1974 год), «Кровавая комната» («The bloody chamber», 1979 год, русский перевод 2004 года) и «Чёрная Венера» («Black Venus», 1985 год); книга «Женщина по маркизу де Саду: опыт истории культуры» («The Sadeian woman: an exercise in cultural history», 1979 год), автобиографическая повесть «Ничто не свято» («Nothing sacred», 1982 год).