КАРПЕЛАН БУ ГУСТАФ БЕРТЕЛЬССОН

КАРПЕЛАН БУ ГУСТАФ БЕРТЕЛЬССОН - финский пи­са­тель.

Пи­шет на шведском языке. Окон­чил Хель­синк­ский университет (1948 год). В 1946-1980 годах ра­бо­тал в Хель­синк­ской городской бибилиотеке. На­чал пе­ча­тать­ся с 1946 года. В ран­ней, на­сы­щен­ной эк­зи­стен­цио­наль­ной про­бле­ма­ти­кой по­эзии Карпелана ощу­ща­ет­ся влия­ние скан­ди­нав­ско­го мо­дер­низ­ма 1920-1930-х годов: сборник «Слов­но смут­ное те­п­ло» («Som en dun­kel värme», 1946 год) и др. В 1960-е годы Карпелан пе­ре­хо­дит к бо­лее буд­нич­ной, бы­то­вой об­раз­но­сти: сборники «73 сти­хо­тво­ре­ния» («73 dik­ter», 1966 год), «Двор» («Gården», 1969 год). Для позд­ней ли­ри­ки Карпелана ха­рак­те­рен ба­ланс ме­ж­ду кон­крет­ным и умо­зри­тель­ным: сборники «В тём­ных ком­на­тах и в свет­лых» («I de mörka rummen, i de ljusa», 1976 год), «Го­ды как ли­стья» («År som löv», 1989 год) и др. Сре­ди других со­чи­не­ний: ро­ман о ядер­ной ка­та­ст­ро­фе «Го­ло­са в позд­ний час» («Rösterna i den sena timmen», 1971 год) и ос­но­ван­ный на био­гра­фии Я. Си­бе­лиу­саро­ман «Ак­сель» («Axel», 1986 год); рас­ска­зы, по­вес­ти, дра­ма­тур­гия; со­чи­не­ния для де­тей и юно­ше­ст­ва; пе­ре­во­ды с финского, норвежского и английского язы­ков.

Сочинения:

В тем­ных ком­на­тах и в свет­лых. М., 1983;

Novembercredo. Dikter i urval 1946–1996. Stockh., 1996;

Nya dikter. Stockh., 2007.