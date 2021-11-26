КАРПЕЛАН БУ ГУСТАФ БЕРТЕЛЬССОН
КАРПЕЛАН БУ ГУСТАФ БЕРТЕЛЬССОН - финский писатель.
Пишет на шведском языке. Окончил Хельсинкский университет (1948 год). В 1946-1980 годах работал в Хельсинкской городской бибилиотеке. Начал печататься с 1946 года. В ранней, насыщенной экзистенциональной проблематикой поэзии Карпелана ощущается влияние скандинавского модернизма 1920-1930-х годов: сборник «Словно смутное тепло» («Som en dunkel värme», 1946 год) и др. В 1960-е годы Карпелан переходит к более будничной, бытовой образности: сборники «73 стихотворения» («73 dikter», 1966 год), «Двор» («Gården», 1969 год). Для поздней лирики Карпелана характерен баланс между конкретным и умозрительным: сборники «В тёмных комнатах и в светлых» («I de mörka rummen, i de ljusa», 1976 год), «Годы как листья» («År som löv», 1989 год) и др. Среди других сочинений: роман о ядерной катастрофе «Голоса в поздний час» («Rösterna i den sena timmen», 1971 год) и основанный на биографии Я. Сибелиусароман «Аксель» («Axel», 1986 год); рассказы, повести, драматургия; сочинения для детей и юношества; переводы с финского, норвежского и английского языков.
Сочинения:
В темных комнатах и в светлых. М., 1983;
Novembercredo. Dikter i urval 1946–1996. Stockh., 1996;
Nya dikter. Stockh., 2007.