КАРЕМ МОРИС

КАРЕМ МОРИС - бельгийский по­эт.

Сын ху­дож­ни­ка. Пи­сал на французском языке. В 1918-1943 годах ра­бо­тал учи­те­лем. С 1937 года жил в Ан­дер­лех­те. По­эзия Карема от­ли­ча­ет­ся яс­но­стью сти­ля, оп­ти­ми­стическим от­но­ше­ни­ем к бы­тию; её основные те­мы - лю­бовь, красо́ты при­ро­ды, про­стые ра­до­сти жиз­ни. Ав­тор по­этических сборников «Особ­няк» («Hôtel bourgeois», 1926 год), «Мать» («Mère», 1935 год), «Ма­ги­че­ский фо­нарь» («Lanterne ma­gi­que», 1947 год), «Го­лос ти­ши­ны» («Voix du silence», 1951 год), «Си­ний дом» («Grange bleue», 1961 год), «В ру­ках Божь­их» («Dans la main de Dieu», издание 1979 года) и других; ба­сен, сти­хов и рас­ска­зов для де­тей.

Сочинения:

Из со­вре­мен­ной бель­гий­ской по­эзии. М., 1965. С. 78-90;

Сти­хи для де­тей. М., 1967;

Пе­сен­ка во­лын­ки. М., 1986;

Мор­ской за­мок: сказ­ки и ска­зоч­ные ис­то­рии. СПб., 1999;

Poèmes choisis. P., 2004.