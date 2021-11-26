ИЗРАИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ
ИЗРАИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ - в Иерусалиме, крупнейшее музейное собрание Израиля.
Основан в 1965 году (здания по проекту архитекторов А. Мансфельда и Д. Гад), включает коллекции Национального музея искусств Бецалель (основан в 1906 году), Библейского и археологического музея С. Бронфмана; «Храм книги» (1959-1965 годы, архитекторы Ф. Кислер и А. Бартос), Сад искусств Билли Роуза (спроектирован архитектором Исаму Ногучи, 1960-1965 годы; площадь свыше 100 тыс. м2; европейская и американская скульптура XIX-XX веков).
В составе Израильского музея - ценнейшие археологические собрания (памятники иудейской культуры, Древнего Египта, Персии, свитки Мёртвого моря и др.), древнегреческая и римская скульптура и мозаика, этнографические коллекции (искусство стран Азии, Африки, Океании, Южной Америки), а также европейская, американская и израильская живопись и графика XIX-XX веков.