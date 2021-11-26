ИЗРАИЛЬСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

ИЗРАИЛЬСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР - основан в 1936 году скрипачом Б. Губерманом как Оркестр Палестины.

Современное название с 1947 года. С 1957 года по­сто­ян­ная кон­церт­ная пло­щад­ка - «Ф. Манн-ау­ди­то­ри­ум» (Тель-Авив; зда­ние по­строе­но спе­ци­аль­но для оркестра).

В раз­ное вре­мя с ор­ке­ст­ром ра­бо­та­ли А. Тос­ка­нини, И. А. Доб­ро­вейн, М. Сард­жент, И. Мар­ке­вич , С. Че­ли­би­да­ке, П. Клец­ки, С. А. Ку­се­виц­кий, Д. Ба­рен­бойм, Ф. Фри­чай, К. М. Джу­ли­ни, Г. Шол­ти, Л. Маа­зель, Дж. Ли­вайн и др. ди­ри­жё­ры с ми­ро­вым име­нем.

До 1977 года долж­но­сти музыкального ру­ко­во­ди­те­ля не бы­ло, ор­ке­ст­ром ру­ко­во­ди­ли музыкальные кон­суль­тан­ты: Х. В. Штайн­берг (1936-1938 годы), Л. Берн­стайн (1947-1949 годы), П. Па­рэ (1949-1951 годы), Б. Мо­ли­на­ри (1952 год), Ж. Мар­ти­нон (1957-1959 годы), З. Ме­та (с 1968 года; с 1977 года музыкальный руководитель, по­жиз­нен­но).

С 1992 года главный при­гла­шён­ный ди­ри­жёр - К. Ма­зур. Ор­кестр да­ёт около 200 кон­цер­тов в год, га­ст­ро­ли­ру­ет.

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