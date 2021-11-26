ИКАСА КОРОНЕЛЬ ХОРХЕ
ИКАСА КОРОНЕЛЬ ХОРХЕ - Эквадорский писатель, общественный деятель, дипломат.
Учился на медицинском факультете университета Кито. С 1953 года работал атташе по культуре в посольстве Эквадора в Аргентине. Посол Эквадора в СССР (1973-1976 годы).
Дебютировал комедиями нравов. Один из самых ярких представителей индихенизма; основная тема творчества - трагическая судьба индейцев: романы «Уасипунго» («Huasipungo», 1934 год, русский перевод 1935 год), «На улицах» («En las calles», 1935 год, русский перевод 1938 год), «Некий Ромеро и Флорес» («El chulla Romero y Flores», 1958 год, в русском переводе - «Человек из Кито», 1966 год) и др.
Автор пронизанной глубоким психологизмом автобиографической трилогии «В западне» («Atrapados», 1972 год).
Сочинения:
Cuentos completos. Quito, 2006