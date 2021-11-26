ИКАСА КОРОНЕЛЬ ХОРХЕ

ИКАСА КОРОНЕЛЬ ХОРХЕ - Эквадорский писатель, общественный деятель, дипломат.

Учил­ся на медицинском факультете университета Ки­то. С 1953 года ра­бо­тал ат­таше по куль­ту­ре в по­соль­ст­ве Эк­ва­до­ра в Ар­ген­ти­не. По­сол Эк­ва­до­ра в СССР (1973-1976 годы).

Де­бю­ти­ро­вал ко­ме­дия­ми нра­вов. Один из са­мых яр­ких пред­ста­ви­телей ин­ди­хе­низ­ма ; основная те­ма твор­че­ст­ва - тра­гическая судь­ба ин­дей­цев: ро­ма­ны «Уа­си­пун­го» («Huasipungo», 1934 год, русский перевод 1935 год), «На ули­цах» («En las calles», 1935 год, русский перевод 1938 год), «Не­кий Ро­ме­ро и Фло­рес» («El chulla Romero y Flores», 1958 год, в русском переводе - «Че­ло­век из Ки­то», 1966 год) и др.

Ав­тор про­ни­зан­ной глу­бо­ким пси­хо­ло­гиз­мом ав­то­био­гра­фической три­ло­гии «В за­пад­не» («At­ra­pados», 1972 год).

Сочинения:

Cuentos completos. Quito, 2006