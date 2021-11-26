ГРИНВИЧСКИЙ МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ

ГРИНВИЧСКИЙ МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ - ар­хитектурный ан­самбль на тер­ри­то­рии Грин­ви­ча, городского ок­ру­га (с 1964) в ко­нур­ба­ции Боль­шо­го Лон­до­на, на пра­вом бе­ре­гу Тем­зы.

По­се­ле­ние впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 964 году как Grenewic. В 1428 году здесь был по­стро­ен дво­рец Бел­ла-корт (су­ще­ст­во­вал до XVII века). В 1664 году по за­ка­зу Кар­ла II Стю­ар­та на­ча­то воз­ве­де­ние но­во­го Ко­ро­лев­ско­го двор­ца (в 1674 году был за­кон­чен лишь фли­гель, архитектор Дж. Уэбб); с конца XVII века на его мес­те на­чал стро­ить­ся ве­ли­че­ст­вен­ный ан­самбль Гринвичский морской госпиталь в сти­ле клас­си­циз­ма (1696-1728 годы, ар­хи­тек­то­ры К. Рен, Н. Хок­смур, Дж. Ван­бру и другие). Вдоль центральной оси, ори­ен­ти­ро­ван­ной на пал­лади­ан­ский Ку­инс-ха­ус (1616-1635 годы, архитектор И. Джонс и другие; со­еди­нён ко­лон­на­дой с фли­ге­ля­ми, 1807-1816 годы, архитектор Д. Алек­сан­дер; с 1937 года Национальный морской му­зей), сим­мет­рич­но рас­по­ла­га­ют­ся увен­чан­ные ку­по­ла­ми зда­ния (кор­пу­са) Ко­ро­ле­вы Ма­рии (с ча­сов­ней Свя­тых Пет­ра и Пав­ла, за­кон­чен­ной в 1752 году Т. Ри­п­ли по пла­ну Ре­на; де­кор ис­пол­нен по­сле по­жа­ра 1779 года, художник Дж. Стю­арт) и Ко­ро­ля Уиль­я­ма (за­лы с ил­лю­зио­ни­сти­че­ски­ми рос­пи­сями Дж. Торн­хил­ла, 1707-1727 годы), бли­же к Тем­зе - зда­ния Ко­ро­ле­вы Ан­ны и Ко­ро­ля Кар­ла. Гос­пи­таль функ­цио­ни­ро­вал в 1704-1869 годы; за­тем до 1998 года в его зда­ни­ях раз­ме­щал­ся Ко­ро­лев­ский мор. кол­ледж, ны­не - Грин­вич­ский университет. В пар­ке (за­ло­жен в 1662 году А. Ле­нот­ром) - пер­вое зда­ние Грин­вич­ской ас­тро­но­ми­че­ской об­сер­ва­то­рии Флем­стид-ха­ус (1675 год, Рен, при уча­стии учё­но­го Р. Гу­ка; ны­не - часть Национального морского му­зея). Ан­самбль бывшего Гринвичского морского госпиталя, Ку­инс-ха­ус и парк вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Иллюстрации:

Ниж­ний зал быв­ше­го Грин­вич­ско­го мор­ско­го гос­пи­та­ля (зда­ние Ко­ро­ля Уиль­я­ма). 1696-1728. Ар­хи­тек­то­ры К. Рен, Н. Хок­смур, Дж. Ван­бру; ху­дож­ник Дж. Торн­хилл. Архив БРЭ;

Ан­самбль быв­ше­го Грин­вич­ско­го мор­ско­го гос­пи­та­ля со сто­ро­ны Тем­зы. Гра­вю­ра не­из­вест­но­го ху­дож­ни­ка. XVIII в. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)