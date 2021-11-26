ГРИНВИЧСКИЙ МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ
ГРИНВИЧСКИЙ МОРСКОЙ ГОСПИТАЛЬ - архитектурный ансамбль на территории Гринвича, городского округа (с 1964) в конурбации Большого Лондона, на правом берегу Темзы.
Поселение впервые упоминается в 964 году как Grenewic. В 1428 году здесь был построен дворец Белла-корт (существовал до XVII века). В 1664 году по заказу Карла II Стюарта начато возведение нового Королевского дворца (в 1674 году был закончен лишь флигель, архитектор Дж. Уэбб); с конца XVII века на его месте начал строиться величественный ансамбль Гринвичский морской госпиталь в стиле классицизма (1696-1728 годы, архитекторы К. Рен, Н. Хоксмур, Дж. Ванбру и другие). Вдоль центральной оси, ориентированной на палладианский Куинс-хаус (1616-1635 годы, архитектор И. Джонс и другие; соединён колоннадой с флигелями, 1807-1816 годы, архитектор Д. Александер; с 1937 года Национальный морской музей), симметрично располагаются увенчанные куполами здания (корпуса) Королевы Марии (с часовней Святых Петра и Павла, законченной в 1752 году Т. Рипли по плану Рена; декор исполнен после пожара 1779 года, художник Дж. Стюарт) и Короля Уильяма (залы с иллюзионистическими росписями Дж. Торнхилла, 1707-1727 годы), ближе к Темзе - здания Королевы Анны и Короля Карла. Госпиталь функционировал в 1704-1869 годы; затем до 1998 года в его зданиях размещался Королевский мор. колледж, ныне - Гринвичский университет. В парке (заложен в 1662 году А. Ленотром) - первое здание Гринвичской астрономической обсерватории Флемстид-хаус (1675 год, Рен, при участии учёного Р. Гука; ныне - часть Национального морского музея). Ансамбль бывшего Гринвичского морского госпиталя, Куинс-хаус и парк включены в список Всемирного наследия.
Иллюстрации:
Нижний зал бывшего Гринвичского морского госпиталя (здание Короля Уильяма). 1696-1728. Архитекторы К. Рен, Н. Хоксмур, Дж. Ванбру; художник Дж. Торнхилл. Архив БРЭ;
Ансамбль бывшего Гринвичского морского госпиталя со стороны Темзы. Гравюра неизвестного художника. XVIII в. Архив БРЭ.