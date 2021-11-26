ГОМБРОВИЧ ВИТОЛЬД

ГОМБРО́ВИЧ (Gombrowicz) ВИТОЛЬД. Польский пи­са­тель.

Из шля­хет­ско­го ро­да. Окон­чил юри­дический факультет Вар­шав­ско­го унивкрситета, изу­чал эко­но­ми­ку и фи­ло­со­фию в Па­ри­же. С 1939 года жил в Ар­ген­ти­не, с 1964 года – во Фран­ции, где пе­ча­тал­ся в польском журнале «Kultura». Литературный де­бют – сборник но­велл «Днев­ник пе­рио­да воз­му­жа­ния» («Pamiętnik z okresu dej­rze­wania», 1933 год). Из­вест­ность Гомбровичу при­нёс ро­ман «Фер­ди­дур­ке» («Ferdydurke», 1938 год, русский перевод 2000 год; в за­гла­вии - при­ду­ман­ное Гомбровичем сло­во) – фан­та­стическая ис­то­рия пре­вра­ще­ния 30-лет­не­го ге­роя в школь­ни­ка. В ро­ма­не, где соз­да­ёт­ся гро­те­ско­вый об­раз со­вре­мен­ной ав­то­ру ин­тел­ли­ген­ции , на­шла вы­ра­же­ние про­бле­ма­ти­ка все­го твор­че­ст­ва Гомбровича: бунт про­тив лю­бых сте­рео­ти­пов (идео­ло­гических, национальных, куль­тур­ных, бы­то­вых и тому подобных), са­ти­рическое и па­ро­дий­ное ра­зо­бла­че­ние их де­струк­тив­но­го влия­ния на фор­ми­ро­ва­ние лич­но­сти ; по­иск ис­крен­но­сти и под­лин­но­сти (об­на­ру­жи­вае­мых Гомбровичем лишь в юно­ше­ской не­зре­ло­сти). Близ­кая эк­зи­стен­циа­лиз­му фи­ло­со­фия лич­но­ст­ных от­но­ше­ний Гомбровича пес­си­ми­стич­на: со­про­тив­ле­ние схе­мам и са­мо ста­но­вит­ся схе­мой, под­лин­ная сво­бо­да не­до­ся­гае­ма, ан­ти­но­мия при­ро­ды и куль­ту­ры не­пре­одо­ли­ма. Стиль Гомбровича, про­ни­зан­ный иро­ни­ей, ос­но­ван на па­ро­дий­ном от­тал­ки­ва­нии от клас­сических литературных тра­ди­ций. Сре­ди про­из­ве­де­ний: са­ти­рическая по­весть «Транс-Ат­лан­тик» («Trans-At­lan­tyk», 1953 год, русский перевод 1994 год), ро­ман «Пор­но­гра­фия» («Porno­grafia», 1960 год, русский перевод 1992 год), по­весть «Кос­мос» («Kos­mos», 1965 год, русский перевод 2001 год); пье­сы «Ивон­на, прин­цес­са Бур­гун­дии» («Iwona, księż­nic­zka Burgun­da», 1938 год, русский перевод 1996 год), «Вен­ча­ние» («Ślub», 1953 год) – па­ро­дия на шек­спи­ров­скую тра­ге­дию; реф­лек­сив­но-ана­ли­тический «Днев­ник» («Dzien­nik», 1953-1966 годы, час­тич­ный русский перевод 1996 год, 1998 год, 2004 год).

Сочинения:

Dzieł a. Krak ́ow, 1986–1992. T. 1–10;

Дев­ст­вен­ность и дру­гие рас­ска­зы;

Пор­но­гра­фия;

Из днев­ни­ка. М., 1992; Кос­мос. СПб., 2001.