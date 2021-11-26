ГЕРИ ФРЭНК ОУЭН
ГЕРИ ФРЭНК ОУЭН - Американский архитектор.
Учился в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (1949-1954 годы) и в Высшей школе дизайна Гарвардского университета в Бостоне (1956-1957 годы). С 1962 года занимается самостоятельной практикой; в начале карьеры выполнял проекты преимущественно частных домов, оформления выставок, дизайна мебели. Один из представителей неоавангарда 1980-1990-х годах.
В своих работах использовал мотивы поп-арта (модель истребителя в натуральную величину на фасаде Калифорнийского музея аэронавтики в Санта-Монике, 1982-1985 годы; помещение в виде гигантского бинокля в офисном здании в Венисе, штат Калифорния, скульптор К. Олденбург, 1989-1991 годы). Позднее перешёл к экспериментам со сложными пространственными формами, используя методы компьютерного моделирования (Музей С. Гуггенхейма в Бильбао, 1991-1997 годы; Музыкальный центр в Сиэтле, 2000 год; Дисней-консерт-холл в Лос-Анджелесе, 1988-2002 годы; проект нового Музея С. Гуггенхейма в Нью-Йорке, 1998-2000 годы, и др.). Близок архитектурному направлению деконструктивизма (участник программной выставки 1988 года). Среди других произведений: комплекс юридического факультета в иезуитском ун-те И. Лойолы в Лос-Анджелесе (1984-1986 годы), Центр американского авангардного искусства в Париже (1990-1994 годы; ныне Дом кино), комплекс Новой таможни в Дюссельдорфе (1999 год); здания офисов в Праге (1991-1996 годы) и банка в Берлине (2000 год).