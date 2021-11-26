ГАМБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА

ГАМБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОПЕРА - один из старейших музыкальных театров Европы, первый публичный оперный театр Германии.

Ос­но­ван по ини­циа­ти­ве жи­те­лей Гам­бур­га , от­крыт в 1678 году. В 1769 году соз­да­на балет­ная труп­па. В 1827 году опер­ная и ба­лет­ная труп­пы ста­ли ча­стью Городского те­ат­ра. В 1920 году они от­де­ли­лись от дра­ма­тической труп­пы и об­ра­зо­ва­ли музыкальный те­атр «Оперн­ха­ус», в 1934 году по­лу­чив­ший ста­тус государственного те­ат­ра и современное на­зва­ние. В августе 1943 года зда­ние Гамбургской государственной оперы раз­ру­ше­но при бом­бар­ди­ров­ке (в 1946-1955 годы труп­пы вы­сту­па­ли в различных по­ме­ще­ни­ях), в 1954-1955 годы от­строе­но за­но­во и от­кры­то по­ста­нов­кой опе­ры «Вол­шеб­ная флей­та» В.А. Мо­цар­та .

Опе­ра

С те­ат­ром со­труд­ни­ча­ли ав­то­ры пер­вых немецких опер Н. Штрунк, И.З. Кус­сер, Р. Кай­зер, И. Мат­те­зон, в 1722-1728 годы - Г.Ф. Те­ле­ман; со­стоя­лись пре­мье­ры пер­вых опер Г.Ф. Ген­де­ля («Аль­ми­ра», «Не­рон», обе 1705 года). В 1748 году в ка­че­ст­ве ка­пель­мей­сте­ра итальянской труп­пы П. Мин­гот­ти здесь ра­бо­тал К.В. Глюк. В 1828 году при те­ат­ре ос­но­ван Го­род­ской (ны­не Государственный фи­лар­мо­нический) ор­кестр. В 1844 году Р. Ваг­нер ди­ри­жи­ро­вал сво­ей опе­рой «Ри­ен­ци». 1870-1890-е годы - пе­ри­од рас­цве­та те­ат­ра: осу­ще­ст­в­ле­но много пре­мь­ер, главным ди­ри­жё­ром был Г. Ма­лер (впер­вые в Гер­ма­нии по­ста­вил опе­ру «Ев­ге­ний Оне­гин» П.И. Чай­ков­ско­го , 1892 год), хор­мей­сте­ром - Б. Валь­тер. С 1901 года здесь час­то ди­ри­жи­ро­вал А. фон Ни­киш, в 1910-1912 годы ра­бо­тал О. Клем­пе­рер, в 1931-1933 годы - К. Бём. По­ста­нов­ка­ми сво­их опер ди­ри­жи­ро­ва­ли Э. д’Альбер, Г. Шар­пан­тье, Р. Штра­ус, З. Ваг­нер.

С середины XX века Гамбургская государственная опера - один из круп­ней­ших опер­ных те­ат­ров ми­ра. Рос­ту ис­пол­ни­тель­ско­го уров­ня спо­соб­ст­во­ва­ли ди­ри­жё­ры и музыкальные ру­ко­во­ди­те­ли те­ат­ра Г. Рен­нерт, Л. Люд­виг, Х. Штайн, К. фон До­на­ньи, И. Мец­махер. Ха­рак­тер­ным ста­ло об­ра­ще­ние к современному ре­пер­туа­ру и при­вле­че­ние ре­жис­сё­ров с ра­ди­каль­ны­ми ху­дожественными идея­ми. Под руководством Х. Тить­е­на (1956-1959 годы) со­стоя­лась зна­мени­тая по­ста­нов­ка опе­ры «Ло­эн­грин» Р. Ваг­не­ра (режиссер Ви­ланд Ваг­нер). В 1959-1973 и 1985-1988 годы те­ат­ром ру­ко­во­дил Р. Ли­бер­ман, ко­то­рый осу­ще­ст­вил около 30 но­вых по­ста­но­вок и ос­но­вал ме­ж­ду­народный фес­ти­валь «Не­де­ли со­вре­мен­но­го му­зы­каль­но­го те­ат­ра» (1961 год). Вы­со­ким уров­нем ре­жис­су­ры от­ли­ча­лись спек­так­ли 1973-1977 годов (главный режиссер Г. Фрид­рих), в том числе «Хо­ван­щи­на» М. П. Му­сорг­ско­го (1974 год, на русском языке). В 1988-1997 годы под рук. Г. Аль­брех­та со­стоя­лись по­ста­нов­ки, по­лу­чив­шие ми­ро­вую из­вест­ность: «Пар­си­фаль» Р. Ваг­не­ра (1992 год, режиссер Р. Уил­сон), «Хо­ван­щи­на» Му­сорг­ско­го (1994 год, режиссер Г. Куп­фер), «Ис­то­рия док­то­ра Ио­ган­на Фау­ста» А.Г. Шнит­ке (1995 год, пер­вая по­ста­нов­ка, режиссер Дж. Дью). В 1997-2005 годы с Гамбургской государственной оперой со­труд­ни­чал режиссер П. Кон­вич­ный. С 2005 года художественный руководитель и главный ди­ри­жёр - ав­ст­ра­лий­ка С. Янг. В те­ат­ре в раз­ное вре­мя пе­ли А. Ро­тен­бер­гер, М. Мёдль, И. Ниль­сен, Э. Мар­тон, П. До­мин­го, К. Молль, Ф. Грунд­хе­бер, Т. Мо­зер и др. В 1980 году пар­тию Ам­не­рис в опе­ре «Аи­да» Дж. Вер­ди ис­пол­ни­ла Е.В. Об­раз­цо­ва. При те­ат­ре ра­бо­та­ет Ме­ж­ду­народная опер­ная сту­дия, где обу­ча­ют­ся пев­цы из раз­ных стран.

Ба­лет

В 1769 году Ф.Л. Шрё­де­ром был по­став­лен пер­вый ба­лет - «Дон Жу­ан» К.В. Глю­ка. В 1830-1840-е годах по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись боль­шие ро­ман­тические ба­ле­ты, с три­ум­фом про­хо­ди­ли га­ст­ро­ли тан­цов­щиц М. Таль­о­ни, Ф. Эльс­лер, К. Гри­зи и др. В 1862-1864 годы со­ли­ст­кой труп­пы бы­ла австрийская ба­ле­ри­на К. Лан­нер, ко­то­рая по­ста­ви­ла ряд спек­так­лей («Ури­эль, де­мон но­чи» и др.). Ус­той­чи­вые тра­ди­ции клас­сической шко­лы, сло­жив­шие­ся в ба­ле­те к началу XX века, со­еди­ни­лись в 1920-е годах с по­ис­ка­ми современного пла­стического язы­ка в твор­че­ст­ве хо­рео­гра­фов Р. фон Ла­ба­на и А. Кну­ста. Их сту­дия ка­мер­но­го ба­ле­та, но­ва­тор­ские по­ста­нов­ки («Тер­пси­хо­ра» на музыку Г.Ф. Ген­де­ля, 1925 год; «Шу­тов­ское зер­ка­ло» на музыку Ф. Лис­та, 1926 год, и др.) име­ли об­ще­гер­ман­ский ус­пех. Рос­ту профессионального уров­ня ба­лет­ной труп­пы спо­соб­ст­во­ва­ли воз­глав­ляв­шие её в раз­ные го­ды хо­рео­гра­фы: Х. Швед­лунд, Д. Хой­ер, Г. Бланк, П. ван Дийк, С. Аро­ва. Они не толь­ко со­хра­ня­ли клас­сический ре­пер­ту­ар, но и по­пол­ня­ли его современными про­из­ве­де­ния­ми, например ба­ле­та­ми И.Ф. Стра­вин­ско­го. На ми­ро­вой уро­вень Гам­бург­ский ба­лет вы­вел Дж. Ной­май­ер (главный хо­рео­граф Гамбургской государственной оперы и ди­рек­тор ба­лет­ной труп­пы с 1973 года, с 1996 года ин­тен­дант и художественный руководитель ба­лет­ной труп­пы). Боль­шое зна­че­ние для соз­да­ния не­по­вто­ри­мо­го по­ста­но­воч­но­го сти­ля име­ет по­сто­ян­ное со­труд­ни­че­ст­во с художником Ю. Ро­зе. С труп­пой ра­бо­та­ют хо­рео­гра­фы: М. Эк, М. Бе­жар и др. Ре­пер­ту­ар вклю­ча­ет ба­ле­ты Дж. Кран­ко, Дж. Ба­лан­чи­на, Н.Р. Ма­ка­ро­вой, Л.В. Якоб­со­на, Х. Ли­мо­на, А. Тю­до­ра, У. Фор­сай­та, И. Ки­лиа­на и др. Сре­ди ве­ду­щих ар­ти­стов: А. По­ли­кар­по­ва, И. Ур­бан, А. Ряб­ко, И. и О. Бу­бе­ни­чек. С 1975 года в кон­це ка­ж­до­го се­зо­на про­хо­дит смотр луч­ших по­ста­но­вок «Гам­бур­гер бал­летт­та­ге», ко­то­рый за­вер­ша­ет га­ла-кон­церт в честь В.Ф. Ни­жин­ско­го; про­во­дят­ся от­кры­тые ре­пе­ти­ции и мас­тер-клас­сы «Бал­летт­вер­кш­тет­тен». В 1978 году при Гамбургской государственной опере ор­га­ни­зо­ва­на ба­лет­ная шко­ла, в 1988 году - Ба­лет­ный центр. С 1999 года те­атр про­во­дит ба­лет­ный кон­курс «PRIX Dom Péri­gnon».

Иллюстрация:

Зда­ние Гам­бург­ской го­су­дар­ст­вен­ной опе­ры. Ар­хи­тек­то­ры Г. Ве­бер, В. Лукс, В. Гаст­рейх, Х. Эберт. 1954-1955 годы. Фото К.М. Вестерманна. Архив БРЭ.

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