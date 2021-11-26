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ЕВРОПЕЙСКОЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ЕВРОПЕЙСКОЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - международное научное общество языковедов стран Европы, содействующее развитию исследовательской работы в области языкознания и смежных наук.
Основано в 1966 году по образцу Американского лингвистического общества. Штаб-квартира в Амстердаме. Общество проводит ежегодные собрания, на которых избираются президент и вице-президент (первый президент - А. Мартине; в 1986-1987 годах - Т.В. Гамкрелидзе); также организует международные научные конференции. Печатные органы: ежеквартальный научный журнал «Folia Linguistica» (с 1967 года) и журнал «Folia Linguistica Historica» (с 1980 года). (смотри Наука)
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