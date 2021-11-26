ЕВРОПЕЙСКАЯ ЮЖНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЮЖНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ - международная научно-исследовательская организация, учреждённая в 1962 году правительствами Бельгии, Германии, Нидерландов, Франции и Швеции.

К 2006 году чле­на­ми ЕЮО стали так­же Ве­ли­ко­бри­та­ния, Да­ния, Ис­па­ния, Ита­лия, Пор­ту­га­лия, Фин­лян­дия и Швей­ца­рия. Штаб-квар­ти­ра – в городе Гар­хинг-бай-Мюн­хен (Гер­ма­ния). На­блю­да­тель­ная ба­за ЕЮО рас­пре­де­ле­на по не­сколь­ким об­сер­ва­то­ри­ям в пус­ты­не Ата­ка­ма (Чи­ли). Об­сер­ва­то­рия Ла-Сийя рас­по­ло­же­на на высоте 2400 м над уров­нем мо­ря в 600 км к се­ве­ру от Сан­ть­я­го-де-Чи­ли. Основные ин­ст­ру­мен­ты – те­ле­ско­пы-реф­лек­то­ры с зер­ка­ла­ми диа­мет­ром 2,2 м, 3,5 м и 3,6 м. Об­сер­ва­то­рия Па­ра­наль рас­по­ло­же­на на высоте 2600 м в 130 км к югу от Ан­то­фа­га­сты. Здесь ус­та­нов­ле­но 4 те­ле­ско­па VLT (Very Lar­ge Telescope) с 8,2-мет­ро­вы­ми зер­ка­ла­ми, а так­же 4 вспо­мо­гательных те­ле­ско­па с 1,8-мет­ро­вы­ми зер­ка­ла­ми. Эти те­ле­ско­пы ис­поль­зу­ют­ся как ин­ди­ви­ду­аль­но, так и со­вме­ст­но, в со­ста­ве оп­тического ин­тер­фе­ро­мет­ра VLTI (Ve­ry Large Telescope Inter­ferometer). В об­сер­ва­то­рии Чах­нан­тор, рас­по­ло­жен­ной на высоте 5000 м, идёт строи­тель­ст­во ин­тер­фе­ро­мет­рической сис­те­мы суб­мил­ли­мет­ро­во­го диа­па­зо­на ALMA (Atacama Large Millimeter Array). Эта сис­те­ма, со­стоя­щая из не­сколь­ких де­сят­ков 12-мет­ро­вых ан­тенн, бу­дет вве­де­на в строй в 2010-2012 годах. В об­сер­ва­то­рии Чах­нан­тор дей­ст­ву­ет её про­то­тип - 12-мет­ро­вый те­ле­скоп суб­мил­ли­мет­ро­во­го и мил­ли­мет­ро­во­го диа­па­зо­нов APEX (Ata­cama Pathfinder Experiment).

ЕЮО – од­но из круп­ней­ших ас­тро­но­мических уч­ре­ж­де­ний ми­ра. Основные на­прав­ле­ния ис­сле­до­ва­ний ох­ва­ты­ва­ют прак­ти­че­ски все раз­де­лы ас­т­ро­фи­зи­ки – от на­блю­де­ний ко­мет до вне­га­лак­тической ас­тро­но­мии. Важ­ней­шее ме­сто в ра­бо­те ЕЮО за­ни­ма­ет ас­тро­но­мическое при­бо­ро­строе­ние, в том числе раз­ра­бот­ка но­вых при­ём­ни­ков из­лу­че­ния и систем управ­ле­ния те­ле­ско­па­ми. В ча­ст­но­сти, на 3,5-мет­ро­вом те­ле­ско­пе об­сер­ва­то­рии Ла-Сийя впер­вые в ми­ре при­ме­не­на ком­пь­ю­те­ри­зо­ван­ная сис­те­ма уп­рав­ле­ния фор­мой главного зер­ка­ла. В конце 2006 года в ЕЮО на­ча­ты ис­сле­до­ва­тель­ские ра­бо­ты по соз­да­нию Чрез­вы­чай­но боль­шо­го те­ле­ско­па (Extremely Large Telesco­pe) с диа­мет­ром зер­ка­ла несколько де­сят­ков мет­ров.

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