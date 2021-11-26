ЕРИЦА МАРИЯ

ЕРИЦА МАРИЯ - чешская и американская певица.

Учи­лась в Брно у С. Аус­пит­це­ра, ста­жи­ро­ва­лась в США у М. Зем­брих. В 1910 году де­бю­ти­ро­ва­ла в опер­ном те­ат­ре города Оль­мюц (ны­не Оло­мо­уц, Сло­ва­кия) (Эль­за в опе­ре «Ло­эн­грин» Р. Ваг­не­ра). В 1911-1913 годах пе­ла в вен­ской «Фольк­со­пер», в 1913-1935 годах и 1949-1952 годах со­ли­ст­ка Вен­ской государственной (до 1918 года при­двор­ной) опе­ры. Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла во мно­гих опер­ных те­ат­рах ми­ра, в 1921-1932 годах, 1951 году со­ли­ст­ка «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ры» (Нью-Йорк). С боль­шим ус­пе­хом вы­сту­па­ла в опе­рах Ваг­не­ра и Дж. Пуч­чи­ни (осо­бен­но в «Тос­ке»), а так­же других ком­по­зи­то­ров XIX - начала XX веков. Впер­вые ис­пол­ни­ла главные со­пра­но­вые пар­тии в опе­рах «Ари­ад­на на На­ксо­се» (1-я редакция - Штут­гарт, 1912; 2-я редакция - Ве­на, 1916), «Жен­щи­на без те­ни» (Ве­на, 1919) Р. Штрау­са, «Ену­фа» Л. Яна­че­ка (Ве­на, 1918), «Мёрт­вый го­род» Э. Корн­голь­да (Гам­бург, 1920). По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны жи­ла пре­имущественно в США (по­лу­чи­ла американское гра­ж­дан­ст­во).

Сочинения:

Sunlight and song. L.; N. Y., 1924. N. Y., 1977.