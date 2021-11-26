ДЖОНСОН ФИЛИП

ДЖОНСОН ФИЛИП (англ. Philip Johnson) - американский архитектор, художественный критик, коллекционер.

Изу­чал гу­ма­ни­тар­ные нау­ки (1923-1930) и ар­хи­тек­ту­ру (1940-1943; у В. Гро­пиу­са и М. Брёй­е­ра) в Гар­вард­ском университете в Кем­брид­же (США). Был дру­жен с А. Бар­ром и ис­то­ри­ком искусства Г.Р. Хич­ко­ком, с ко­то­рым в 1930 году со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Ев­ро­пу для изу­че­ния современного искусства.

В 1932-1934 и в 1946-1954 годах ди­рек­тор ар­хитектурного от­де­ла в Му­зее современного искусства в Нью-Йор­ке , где соз­дал Сад скульп­тур (1952, 1964). Джонсон на­чал зна­ко­мить американскую пуб­ли­ку с ар­хи­тек­ту­рой ев­ропейского аван­гар­да (ор­га­ни­зо­вал вы­став­ку, к ко­то­рой вы­пус­тил кни­гу об ин­тер­на­цио­наль­ном сти­ле ; 1932); был ув­ле­чён твор­че­ст­вом Л. Мис ван дер Роэ, став его по­сле­до­ва­те­лем (ор­га­ни­за­тор вы­став­ки и ав­тор мо­но­гра­фии об ар­хи­тек­то­ре, 1947; со­труд­ни­чал с ним в ра­бо­те над про­ек­том «Сиг­рем бил­динг» в Нью-Йор­ке, 1956-1958).

В даль­ней­шем экс­пе­ри­мен­ти­ро­вал с мо­ти­ва­ми различных сти­лей: си­на­го­га в Порт-Чес­те­ре (1956), ча­сов­ня («цер­ковь без кры­ши») в Нью-­Хар­мо­ни (1960), Му­зей искусства до­ко­лум­бо­вой Аме­ри­ки в Дум­бар­тон-Ок­се (1963), Те­атр шта­та Нью-Йорк в Лин­кольн-цен­тре (Нью-Йорк, 1964, совместно с Р. Фос­те­ром) и др.

В парт­нёр­ст­ве с Дж. Бёрд­жи (1967-1991) по­стро­ил ряд зна­читильных вы­сот­ных зда­ний в сти­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма (Центр IDS в Мин­неа­по­ли­се, 1974; «Пен­зойл плейс» в Хью­сто­не, 1986; «Хру­сталь­ный со­бор» в Гар­ден-Гро­ве, Ка­ли­фор­ния, 1980) и по­стмо­дер­низ­ма (центральное зда­ние Бан­ка Аме­ри­ки в Хью­сто­не, 1984; зда­ние AT&T, ны­не «Со­ни бил­динг» в Нью-Йор­ке, 1979-1984).

В 1988 году ку­ра­тор вы­став­ки де­кон­ст­рук­ти­виз­ма в Му­зее современного искусства в Нью-Йор­ке. Ан­самбль усадь­бы Д. в Нью-Кей­на­не (со зна­ме­ни­тым «Стек­лян­ным до­мом», 1949-1950, га­ле­рея­ми жи­во­пи­си, 1965, и скульп­ту­ры, 1970, биб­лио­те­кой, 1980, гос­те­вым до­мом, 1985, вход­ным па­виль­о­ном, 1995, и др. по­строй­ка­ми) был за­ве­щан Джонсоном для уст­рой­ст­ва му­зея.

Cочинения :

The international style. Architecture sin­ce 1922. N. Y., 1932. N. Y., 1966 (with H.-R. Hit­chcock);

Mies van der Rohe. N.Y., 1947. L., 1978;

Writings. N.Y., 1979;

De­con­struc­ti­vist architecture. N.Y., 1988 (with M. Wig­ley).

Иллюстрация:

Ф.К. Джон­сон. «Стек­лян­ный дом» в усадь­бе ар­хи­тек­то­ра в Нью-Кей­на­не. 1949-1950. Архив БРЭ.