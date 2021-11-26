ДЖОНСОН ФИЛИП
ДЖОНСОН ФИЛИП (англ. Philip Johnson) - американский архитектор, художественный критик, коллекционер.
Изучал гуманитарные науки (1923-1930) и архитектуру (1940-1943; у В. Гропиуса и М. Брёйера) в Гарвардском университете в Кембридже (США). Был дружен с А. Барром и историком искусства Г.Р. Хичкоком, с которым в 1930 году совершил путешествие в Европу для изучения современного искусства.
В 1932-1934 и в 1946-1954 годах директор архитектурного отдела в Музее современного искусства в Нью-Йорке, где создал Сад скульптур (1952, 1964). Джонсон начал знакомить американскую публику с архитектурой европейского авангарда (организовал выставку, к которой выпустил книгу об интернациональном стиле; 1932); был увлечён творчеством Л. Мис ван дер Роэ, став его последователем (организатор выставки и автор монографии об архитекторе, 1947; сотрудничал с ним в работе над проектом «Сигрем билдинг» в Нью-Йорке, 1956-1958).
В дальнейшем экспериментировал с мотивами различных стилей: синагога в Порт-Честере (1956), часовня («церковь без крыши») в Нью-Хармони (1960), Музей искусства доколумбовой Америки в Думбартон-Оксе (1963), Театр штата Нью-Йорк в Линкольн-центре (Нью-Йорк, 1964, совместно с Р. Фостером) и др.
В партнёрстве с Дж. Бёрджи (1967-1991) построил ряд значитильных высотных зданий в стиле позднего модернизма (Центр IDS в Миннеаполисе, 1974; «Пензойл плейс» в Хьюстоне, 1986; «Хрустальный собор» в Гарден-Грове, Калифорния, 1980) и постмодернизма (центральное здание Банка Америки в Хьюстоне, 1984; здание AT&T, ныне «Сони билдинг» в Нью-Йорке, 1979-1984).
В 1988 году куратор выставки деконструктивизма в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Ансамбль усадьбы Д. в Нью-Кейнане (со знаменитым «Стеклянным домом», 1949-1950, галереями живописи, 1965, и скульптуры, 1970, библиотекой, 1980, гостевым домом, 1985, входным павильоном, 1995, и др. постройками) был завещан Джонсоном для устройства музея.
Cочинения:
The international style. Architecture since 1922. N. Y., 1932. N. Y., 1966 (with H.-R. Hitchcock);
Mies van der Rohe. N.Y., 1947. L., 1978;
Writings. N.Y., 1979;
Deconstructivist architecture. N.Y., 1988 (with M. Wigley).
Иллюстрация:
Ф.К. Джонсон. «Стеклянный дом» в усадьбе архитектора в Нью-Кейнане. 1949-1950. Архив БРЭ.