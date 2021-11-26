ДЖАКОМЕТТИ АЛЬБЕРТО

ДЖАКОМЕТТИ АЛЬБЕРТО (итал. Alberto Giacometti) - швейцарский скульптор, живописец и график .

Сын жи­во­пис­ца Джо­ван­ни Джа­ко­мет­ти (1868-1933).

Учил­ся в Шко­ле изящ­ных ис­кусств и в Шко­ле ис­кусств и ре­мё­сел в Же­не­ве (1919-1920).

В 1920-1921 годах по­бы­вал в Ита­лии, где изу­чал итальянское искусство, ан­тич­ную ар­хи­тек­ту­ру, древнеегипетские кол­лек­ции. С 1922 года жил в Па­ри­же, до 1925 года по­се­щал мас­тер­скую Э.А. Бур­де­ля в ака­де­мии «Гранд-Шомь­ер». Под влия­ни­ем но­вей­ших на­прав­ле­ний в скульп­ту­ре Джакометти по­яв­ля­ют­ся ку­би­стические фор­мы («Торс», 1925, Кун­ст­ха­ус, Цю­рих, фонд Джакометти); в ря­де ра­бот от­ра­зи­лось его ув­ле­че­ние искусством Аф­ри­ки и до­ко­лум­бо­вой Аме­ри­ки, кик­лад­ски­ми идо­ла­ми («Го­ло­ва», 1925, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). С конца 1920-х годов Джакометти сбли­зил­ся с пред­ста­ви­те­ля­ми сюр­реа­лиз­ма ; в скульп­ту­ре это­го пе­рио­да фор­мы уп­ро­ща­ют­ся, при­бли­жа­ясь к аб­ст­рак­ции («Го­ло­ва, ко­то­рая смот­рит», 1927-1928, Кун­ст­ха­ус, Цю­рих). В по­ис­ках «ир­ре­аль­ных» форм Джакометти об­ра­ща­ет­ся к ре­шёт­ча­тым струк­ту­рам («Дво­рец в 4 ча­са ут­ра», 1932-1933, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк), к скульп­ту­ре рас­пла­стан­ной, сте­лю­щей­ся по го­ри­зон­та­ли («За­ре­зан­ная жен­щи­на», 1932, там же). По­рвав с круж­ком сюр­реа­ли­стов (1934), Джакометти про­дол­жал раз­ра­ба­ты­вать свой ин­ди­ви­ду­аль­ный стиль, со­хра­няю­щий в ка­че­ст­ве ве­ду­щей те­му «не­зри­мо­го» («Не­ви­ди­мый объ­ект» («Ру­ки, дер­жа­щие пус­то­ту»), 1934, Ху­дожественная га­ле­рея Йель­ско­го университета, Нью-Хей­вен).

Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны Джакометти на­хо­дил­ся в Же­не­ве. К это­му вре­ме­ни от­но­сят­ся брон­зо­вые ми­ниа­тю­ры («Че­ло­ве­чек на цо­ко­ле», 1940-1941, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Па­риж) и жи­во­пис­ные на­тюр­мор­ты, где вни­ма­ние ху­дож­ни­ка со­сре­до­то­че­но на мел­ком пред­ме­те, за­те­ряв­шем­ся в об­шир­ном про­стран­ст­ве («Яб­ло­ко на бу­фе­те», 1937). В 1945 году вер­нул­ся в Па­риж и ак­тив­но вклю­чил­ся в ху­доженную жизнь; ста­тьи Ж.П. Сар­тра и Ж. Же­не о твор­че­ст­ве Джакометти при­нес­ли ему из­вест­ность.

В позд­ний пе­ри­од Джакометти ра­бо­тал поч­ти ис­клю­чи­тель­но в брон­зе, ко­то­рая точ­но вос­про­из­во­дит фор­мы гли­ня­ной или гип­со­вой мо­де­ли, бла­го­да­ря че­му ста­туи упо­доб­ля­ют­ся на­бро­ску ту­шью, вне­дрён­но­му в трёх­мер­ное про­стран­ст­во. В его силь­но вы­тя­ну­тых фи­гу­рах, раз­ре­заю­щих про­стран­ст­во, скульп­тур­ный об­раз как бы раз­во­п­ло­ща­ет­ся, ак­цент пе­ре­ме­щён с объ­ё­ма на пус­то­ту («Си­дя­щая жен­щи­на», 1946, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; «Спо­ткнув­ший­ся че­ло­век», 1950, Кун­ст­ха­ус, Цю­рих).

Ра­бо­ты Джакометти вы­ра­жа­ют сло­жив­шее­ся под влия­ни­ем французского эк­зи­стен­циа­лиз­ма пред­став­ле­ние о хруп­ко­сти жиз­ни, оди­но­че­ст­ве и не­на­дёж­но­сти че­ло­ве­че­ско­го су­ще­ст­во­ва­ния в чу­ж­дом ему ми­ре. Изо­ли­ро­ван­ные фи­гу­ры, замк­ну­тые в се­бе, упо­доб­ля­ют­ся дре­вес­ным ство­лам, при­ё­мы со­вме­ще­ния раз­но­мас­штаб­ных пер­со­на­жей и де­та­лей обо­га­ща­ют скульп­ту­ру эф­фек­та­ми жи­во­пис­ной пер­спек­ти­вы («По­ля­на» («Ком­по­зи­ция с де­вя­тью фи­гу­ра­ми», 1950, Кун­ст­ха­ус, Цю­рих), «Че­ты­ре фи­гу­ры на фун­да­мен­те» (1950, со­б­ра­ние А. Маг, Па­риж) и др.).

В жи­во­пис­ных порт­ре­тах позд­не­го Джакометти, вы­дер­жан­ных в стро­гой, су­мрач­ной цве­то­вой гам­ме, ис­поль­зо­ва­ны эф­фек­ты пер­спек­тив­ных со­кра­ще­ний, рас­тя­же­ния или сжа­тия про­стран­ст­ва («Мать ху­дож­ни­ка», 1951, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж); за­стыв­шие на пус­том фо­не порт­рет­ные по­лу­фи­гу­ры с тём­ны­ми ли­ца­ми сбли­жа­ют­ся с ико­но­пис­ны­ми об­раз­ами («Ан­нет в жёл­той блу­зе», 1964, Кун­ст­ха­ус, Цю­рих).

Сочинения :

Ecrits. P., 1990.