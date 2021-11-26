ДЖАКОМЕТТИ АЛЬБЕРТО
ДЖАКОМЕТТИ АЛЬБЕРТО (итал. Alberto Giacometti) - швейцарский скульптор, живописец и график.
Сын живописца Джованни Джакометти (1868-1933).
Учился в Школе изящных искусств и в Школе искусств и ремёсел в Женеве (1919-1920).
В 1920-1921 годах побывал в Италии, где изучал итальянское искусство, античную архитектуру, древнеегипетские коллекции. С 1922 года жил в Париже, до 1925 года посещал мастерскую Э.А. Бурделя в академии «Гранд-Шомьер». Под влиянием новейших направлений в скульптуре Джакометти появляются кубистические формы («Торс», 1925, Кунстхаус, Цюрих, фонд Джакометти); в ряде работ отразилось его увлечение искусством Африки и доколумбовой Америки, кикладскими идолами («Голова», 1925, Национальный музей современного искусства, Париж). С конца 1920-х годов Джакометти сблизился с представителями сюрреализма; в скульптуре этого периода формы упрощаются, приближаясь к абстракции («Голова, которая смотрит», 1927-1928, Кунстхаус, Цюрих). В поисках «ирреальных» форм Джакометти обращается к решётчатым структурам («Дворец в 4 часа утра», 1932-1933, Музей современного искусства, Нью-Йорк), к скульптуре распластанной, стелющейся по горизонтали («Зарезанная женщина», 1932, там же). Порвав с кружком сюрреалистов (1934), Джакометти продолжал разрабатывать свой индивидуальный стиль, сохраняющий в качестве ведущей тему «незримого» («Невидимый объект» («Руки, держащие пустоту»), 1934, Художественная галерея Йельского университета, Нью-Хейвен).
Во время Второй мировой войны Джакометти находился в Женеве. К этому времени относятся бронзовые миниатюры («Человечек на цоколе», 1940-1941, частное собрание, Париж) и живописные натюрморты, где внимание художника сосредоточено на мелком предмете, затерявшемся в обширном пространстве («Яблоко на буфете», 1937). В 1945 году вернулся в Париж и активно включился в художенную жизнь; статьи Ж.П. Сартра и Ж. Жене о творчестве Джакометти принесли ему известность.
В поздний период Джакометти работал почти исключительно в бронзе, которая точно воспроизводит формы глиняной или гипсовой модели, благодаря чему статуи уподобляются наброску тушью, внедрённому в трёхмерное пространство. В его сильно вытянутых фигурах, разрезающих пространство, скульптурный образ как бы развоплощается, акцент перемещён с объёма на пустоту («Сидящая женщина», 1946, Национальный музей современного искусства, Париж; «Споткнувшийся человек», 1950, Кунстхаус, Цюрих).
Работы Джакометти выражают сложившееся под влиянием французского экзистенциализма представление о хрупкости жизни, одиночестве и ненадёжности человеческого существования в чуждом ему мире. Изолированные фигуры, замкнутые в себе, уподобляются древесным стволам, приёмы совмещения разномасштабных персонажей и деталей обогащают скульптуру эффектами живописной перспективы («Поляна» («Композиция с девятью фигурами», 1950, Кунстхаус, Цюрих), «Четыре фигуры на фундаменте» (1950, собрание А. Маг, Париж) и др.).
В живописных портретах позднего Джакометти, выдержанных в строгой, сумрачной цветовой гамме, использованы эффекты перспективных сокращений, растяжения или сжатия пространства («Мать художника», 1951, Национальный музей современного искусства, Париж); застывшие на пустом фоне портретные полуфигуры с тёмными лицами сближаются с иконописными образами («Аннет в жёлтой блузе», 1964, Кунстхаус, Цюрих).
Сочинения:
Ecrits. P., 1990.