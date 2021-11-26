ДЮБИ ЖОРЖ
ДЮБИ ЖОРЖ - французский историк-медиевист, член Академии надписей и изящной словесности, член Французской академии.
В 1942 году окончил гуманитарный факультет университета в Лионе. Профессор университетов в Безансоне (с 1950 года), Экс-Марселе (с 1951 года), профессор истории средневековых обществ в Коллеж де Франс (1970-1992 годы).
Один из создателей «Новой исторической науки». Специалист по социальной истории и истории ментальностей. Внёс значительный вклад в изучение свойственных людям Средневековья стереотипов поведения, систем ценностей и коллективных представлений, структур родства и взаимоотношений между полами. Выдвинул концепцию «феодальной (или сеньориальной) революции» X-XI веков.
Главный редактор и один из авторов фундаментальных коллективных исследований по истории Франции и Западной Европы - «История сельской Франции» («Histoire de la France rurale», vol. 1-4, 1975-1976 годы), «История городской Франции» («Histoire de la France urbaine», vol. 1-5, 1980-1985 годы), «История частной жизни» («Histoire de la vie privée», vol. 1-5, 1985-1987 годы), «История женщин на Западе» («Histoire des femmes en Occident», vol. 1-5, 1990-1991 годы).
Сочинения:
Histoire de la France / Sous la dir. de G. Duby. P., 1970–1972. Vol. 1–3. P., 1991
La Société aux XIe et XIIe siècles dans la région mâconnaise. P., 1971
Hommes et structures du Moyen âge: Recueil d’articles. P.; La Haye, 1973
Guerriers et paysans, VIIe–XIIe siècle: Premier essor de l’économie européenne. P., 1973
L’An Mil. P., 1974
L’économie rurale et la vie des campagnes dans l’Occident médiéval: (France, Angleterre, Empire IX–XV siècles). P., 1977. Vol. 1–2
Le chevalier, la femme et le prêtre: le mariage dans la France féodale. P., 1981
L’Europe au Moyen âge. P., 1984
La chevalerie. P., 1993
Европа в Средние века. Смоленск, 1994
Dames du XIIe siècle. P., 1995–1996. Vol. 1–3
Средние века (987–1460). От Гуго Капета до Жанны д’Арк. М., 2000
Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом. М., 2000
Время соборов. Искусство и общество 980–1420. М., 2002