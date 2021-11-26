ДВОРКИН РОНАЛД
ДВОРКИН РОНАЛД - американский правовед, теоретик юриспруденции, член Британской академии.
Окончил Йельский университет (1956). Преподавал в Йельском (1962-1969 годы), Оксфордском и Нью-Йоркском университетах (с 1975 года). Автор работ, ставящих под сомнение строгое следование букве закона в пользу соблюдения индивидуальных свобод и требований моральных принципов. Его главная работа, выдержавшая множество переизданий, «О правах всерьёз» (1977) посвящена индивидуальным правам, которые, по мнению Дворкина, - «политические козыри» в руках людей. Люди пользуются этими правами тогда, когда в силу тех или иных причин коллективная цель не является достаточным оправданием для того, чтобы не позволять им иметь или делать то, что они как индивиды хотят иметь или хотят делать, или для того, чтобы их чего-либо лишить или нанести им какой-либо ущерб. Эти идеи получили дальнейшее развитие в работах «Проблема принципа» (1985), «Империя закона» (1986) и др.