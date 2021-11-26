ДВОРКИН РОНАЛД

ДВОРКИН РОНАЛД - американский правовед, теоретик юриспруденции, член Британской академии.

Окон­чил Йель­ский университет (1956). Пре­по­да­вал в Йель­ском (1962-1969 годы), Окс­форд­ском и Нью-­Йорк­ском университетах (с 1975 года). Ав­тор ра­бот, ста­вя­щих под со­мне­ние стро­гое сле­до­ва­ние бу­к­ве за­ко­на в поль­зу со­блю­де­ния ин­ди­ви­ду­аль­ных сво­бод и тре­бо­ва­ний мо­раль­ных прин­ци­пов. Его главная ра­бо­та, вы­дер­жав­шая мно­же­ст­во пе­ре­из­да­ний, «О пра­вах все­рь­ёз» (1977) по­свя­ще­на ин­ди­ви­ду­аль­ным пра­вам, ко­то­рые, по мне­нию Дворкина, - «по­ли­ти­че­ские ко­зы­ри» в ру­ках лю­дей. Лю­ди поль­зу­ют­ся эти­ми пра­ва­ми то­гда, ко­гда в си­лу тех или иных при­чин кол­лек­тив­ная цель не яв­ля­ет­ся дос­та­точ­ным оп­рав­да­ни­ем для то­го, что­бы не по­зво­лять им иметь или де­лать то, что они как ин­ди­ви­ды хо­тят иметь или хо­тят де­лать, или для то­го, что­бы их чего-либо ли­шить или на­нес­ти им какой-либо ущерб. Эти идеи по­лу­чи­ли даль­ней­шее раз­ви­тие в ра­бо­тах «Про­бле­ма прин­ци­па» (1985), «Им­пе­рия за­ко­на» (1986) и др.