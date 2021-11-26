ДУЙЧЕВ ИВАН СИМЕОНОВ

ДУЙЧЕВ ИВАН СИМЕОНОВ - выдающийся болгарский историк- медиевист .

В 1932 году окончил историко-филологический факультет Софийского университета имени Климента Охридского, ученик В. Н. Златарского. В 1933-1936 годах специализировался по истории Византии в Риме под руководством профессора С. Дж. Меркати и в школе архивистики и палеографии при Ватиканском архиве. Защитил докторскую диссертацию «Болгарский Асени в Византии» (1934 год). В 1936-1939 годах ассистент, затем доцент Софийского университета, в 1943 году назначен руководителем кафедры истории Болгарии, а вскоре также - кафедры истории Византии и балканских народов. В 1945 году был отстранен от преподавания в университете. В 1949 году начал работу в Институте истории Болгарской Академии наук в должности старшего научного сотрудника, в 1968-1974 годах заведующий секцией библиографии, научной информации и исторической географии. Профессор (1967 год), председатель Археографической комиссии НБКМ, заслуженный (1972 год) и народный (1977 год) деятель науки Болгарии, действительный член Болгарской Академии наук (1981 год). Член Папской академии археологии в Риме, Академий наук Палермо (1967 год), Неаполя (1975 год), САНУ (1981 год), член-корреспондент Британского королевского общества (1976 год), почетный доктор Боннского университета (1977 год), лауреат Международной премии имени И. Гердера (1974 год). Член Редакционной комиссии «Repertorium» по изданию источников по истории средних веков в Риме (с 1955 года), член Международной комиссии по изданию корпуса источников по истории Византии (с 1966 года). Читал лекции во многих высших учебных и научных заведениях Европы и Америки. В 1941-1986 годах вел библиографический раздел журнала «Byzantinische Zeitschrift», был членом редакционных коллегий многих византиноведческих и славистических журналов. Завещал свой дом в Софии и богатую личную библиотеку (более 40 тысяч томов) Софийскому университету, при котором в 1986 году был создан Научный центр славяно-византийских исследований имени Дуйчева.

Научные интересы Дуйчева охватывали средневековую историю и культуру Византии, Болгарии и южных славян. Главное внимание в более 700 трудах, опубликованных на разных европейских языках, уделил истории культурных, церковных и политических отношений Византии со славянским миром. Особое внимание Дуйчев придавал поиску, изучению и изданию архивных документов и источников.

Большинство научных работ Дуйчева связаны с изданием и комментированием ранее неизвестных или недостаточно изученных средневековых текстов. Ему принадлежит честь открытия и публикации многих источников: фрагмента (Vat. gr. 2014. Fol. 119-122) об избиении в 811 году болгпрским правителем Крумом христианских пленных (т. н. Ватиканский рассказ, или «Хроника Дуйчева» - Нови житийни данни за похода на имп. Никифора в България през 811 г. // Списание на БАН. София, 1937. Т. 54. С. 147-188), новых греческих списков краткого Жития св. Климента Охридского, составленного архиепископом Охридским Димитрием II Хоматианом (Краткото Климентово житие от Димитър Хоматиан // Климент Охридски. София, 1966. С. 161-164), Жития и службы св. Науму Охридскому (Un manuscript grec inconnu avec l'acolouthie et la Vie de St. Naoum d'Ochrid // Studia hist.-philol. serdicensia. Serdicae, 1938. N 1. P. 121-124) и составленного на основе неустановленных источников позднего Жития святых Кирилла и Мефодия из рукописи греческого монастыря Гроттаферрата в Италии (Due scritti del P. Antonio Rocchi in onore dei SS. Cirillo e Metodio // BollGrott. 1965. Vol. 19. P. 25-38), фрагмента греческого Жития св. Ромила Видинского (Un fragment grec de la Vie de St. Romile // Bsl. 1938. Vol. 7. P. 124-127). В 1940-1944 годах Дуйчев составил хрестоматию текстов по средневековой истории Болгарии (Из старата бълг. книжнина. София, 1940, 1943-19442. Т. 1-2) и продолжал работу над ее расширенным и дополненным изданием (пока не издано, т. к. по завещанию Дуйчева неопубликованные источники, хранящиеся в его архиве, могут быть изданы только через 30 лет после его смерти). При участии Дуйчева вышли в свет 6 томов текстов греческих источников по болгарской истории с переводами на болгарский язык (Гръцки извори на бълг. история. София, 1954-1965. Т. 1-6), комментированные издания Монемвасийской хроники (Cronaca di Monemvasia: Ed., testo crit. e note a cura di I. Duicev. Palermo, 1976) и Рильской грамоты болгарского царя Иоанна Шишмана 1378 года (Рилската грамота на цар Иван Шишман от 1378 г. София, 1986).

Фототипическим способом Дуйчев издал ватиканскую рукопись Хроники Константина Манасси (Летописа на Константин Манаси: Фототипно изд. на среднобълг. первод. София, 1963) и Болонскую Псалтирь (Болонски псалтир: Бълг. книжовен паметник от XIII в. София, 1968). Им были написаны предисловия и комментарии к факсимильным изданиям славянского перевода Хроники Симеона Логофета, Бдинского сборника (смотрите: Видинская епархия // ПЭ. Т. 8. С. 121), картулярия монастыря св. Иоанна Предтечи в Константинополе, сочинений св. Евфимия, патриарха Тырновского, и др. изданиям лондонской серии«Variorum Reprint».

Особый интерес Дуйчева вызывала история взаимоотношений Римско-католической Церкви с Болгарией: ему принадлежат комментирование издания переписки папы Иннокентия III с болгарским царем Калояном и клиром Болгарской Церкви (Преписката на папа Инокентий III с българите // ГСУ, ИФФ. 1942. Г. 38. Т. 3. С. 1-116), многочисленные работы по истории католицизма в Болгарии в XIV-XVII веков (Софийската католишка архиепископия през ХVII в.: Изучаване и док-ти. София, 1939; и др.).

Дуйчев посвятил многие годы изучению истории и культурного наследия Рильского монастыря (Рилският светец и неговата обител. София, 1947, 19902; Рилският манастир: Ист. минало и паметници. София, 1960; и др.).

Работы ученого, как правило, небольшие по объему, выходили в научной периодике и сборниках (Проучвания върху политическа и културна история на средновек. България. София, 1972; Проучвания върху средновек. бълг. история и култура. София, 1981; Пътеки от утрото: Очерци за средневек. бълг. култура. София, 1985; и др.). Они позволяют составить впечатление о концептуальных основах научных взглядов Дуйчева, считавшего Византию и принявшие христианство по греческому обряду славянские народы особым европейским культурно-цивилизационным феноменом, «византийско-славянской общностью», составляющей нераздельную часть средневековой Европы. Значительна также роль Дуйчева в осуществлении научных связей византинистов стран социалистического лагеря (прежде всего Болгарии) с западными исследователями в 50-80-х годов.

Сочинения:

Кирмагова А., Паунова А. И. Дуйчев: Библиогр. София, 1996;

Избранные произведения: В 2 т. София, 1998. Т. 1: Византия и славянският свят.