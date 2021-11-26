ДРУЦЭ ИОН

ДРУЦЭ ИОН - молдавский писатель, народный писатель Молдавской ССР.

Пи­шет на молдавском и русском язы­ках. Окон­чил Выс­шие литературные кур­сы при Союзе писателей СССР (1957 год). С 1969 года жи­вёт в Мо­ск­ве . Пе­ча­та­ет­ся с 1950 года.

В ран­них со­чи­не­ни­ях Друце на те­му кре­сть­ян­ской жиз­ни [«По­весть о люб­ви» («По­вес­те де дра­го­сте», 1954 год), ро­ман «Степ­ные бал­ла­ды» («Ба­ла­де дин кым­пие», 1963 год), рас­сказ «По­след­ний ме­сяц осе­ни» («Ул­ти­ма лу­нэ де то­ам­нэ», 1964 год) и другие] реа­ли­стичные кол­ли­зии со­че­та­ют­ся со ска­зоч­ным ко­ло­ри­том.

Друце наи­бо­лее из­вес­тен как дра­ма­тург : пье­сы «Дой­на» (другое название «Празд­ник ду­ши», 1968 год), «Пти­цы на­шей мо­ло­до­сти» («Пэ­сэ­ри­ле ти­не­ре­ции ноа­ст­ре», 1972 год); «Воз­вра­ще­ние на кру­ги своя» (1972 год) о по­след­них днях жиз­ни Л. Н. Тол­сто­го (поставлена Б. И. Ра­вен­ских в Ма­лом те­ат­ре в Мо­ск­ве, 1978 год).

В со­чи­не­ни­ях Друце конца 1960-х - 2000-х годов уг­луб­ля­ет­ся фи­лософская, а за­тем ре­лигиозная про­бле­ма­ти­ка, ощу­ща­ет­ся воз­дей­ст­вие Тол­сто­го и Ф. М. Дос­то­ев­ско­го: ро­ма­ны «Бре­мя на­шей доб­ро­ты» («По­ва­ра бу­нэ­тэ­ции но­аст­ре», 1968 год) и «Бе­лая цер­ковь» («Би­се­ри­ка ал­бэ», 1982 год), рас­сказ «Са­ма­ри­тян­ка» (1988 год); пье­сы «Па­де­ние Ри­ма» («Căderea Ro­mei», 1995 год) и «Апо­стол Па­вел» (1998 год; поставлена в хра­ме Хри­ста Спа­си­те­ля в Мо­ск­ве, 2004 год).

Сре­ди других со­чи­не­ний: ис­то­рические пье­сы «Ужин со Ста­ли­ным» и «По­след­няя лю­бовь Пет­ра Ве­ли­ко­го» (обе 2004 год).

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1984. Т. 1-2;

Scrieri. Chi­sinău, 1989–1990. Vol. 1-4.