ДОКТОРОУ ЭДГАР ЛОРЕНС
ДОКТОРОУ ЭДГАР ЛОРЕНС - американский писатель.
В 1952 году окончил Кенион-колледж (штат Огайо); посещал лекции в Колумбийском университе (Нью-Йорк). Работал редактором на киностудии «Columbia Pictures»; преподавал в колледжах и университетах Соединенных Штатов Америки.
Первый роман Доктороу «Добро пожаловать в тяжёлые времена» («Welcome to hard times», 1960 год) - переосмысление жанровых традиций вестерна. В романе «Большой как жизнь» («Big as life», 1966 год) Доктороу обратился к жанру научной фантастики. Известность Доктороу принёс роман «Книга Даниила» («The book of Daniel», 1971 год), описывающий эпоху маккартизма и её последствия.
Для творчества Доктороу продолжающего традиции американского реализма 1920-1930-х годов, характерен интерес к ключевым моментам американской истории, к изображению судеб персонажей на фоне реальных исторических событий. Среди наиболее значительных произведений Доктороу - романы «Рэгтайм» («Ragtime», 1975 год, русский перевод 1978 год, экранизация М. Формана, 1981 года), «Гагарье озеро» («Loon lake», 1979 год), «Всемирная выставка» («World’s fair», 1985 год, русский перевод 1990 год), «Билли Батгейт» («Billy Bathgate», 1989 год, русский перевод 1991 год, экранизация 1991 год), «Клоака» («Waterworks», 1994 год, русский перевод 1998 год), «City of God» («Град Божий», 2000 год, русский перевод 2002 год), «Марш» («The march», 2005 год).
Автор рассказов, пьес, киносценариев, сборников эссе и литературно-критических статей.