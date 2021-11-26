ДЕЛЛА КАСА ЛИЗА

ДЕ́ЛЛА КА́СА (Della Casa) ЛИ́ЗА - швейцарская пе­ви­ца (со­пра­но).

Учи­лась пе­нию в Цю­ри­хе у М. Хе­зер. Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1941 году в Зо­ло­тур­не (пар­тия Ма­дам Бат­тер­фляй в од­но­им. опе­ре Дж. Пуч­чи­ни). С 1947 года со­ли­ст­ка Вен­ской государственной опе­ры, в 1953-1968 годах так­же «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ры» (Нью-Йорк). Вы­сту­па­ла во всех круп­ней­ших опер­ных те­ат­рах ми­ра, на Зальц­бург­ском (с 1947), Глайн­дборн­ском (1951), Бай­рёйт­ском (1952) фес­ти­ва­лях. На­ря­ду с тра­диционным опер­ным ре­пер­туа­ром ( В. А. Мо­царт , Л. ван Бет­хо­вен, Дж. Пуч­чи­ни) ис­пол­ня­ла му­зы­ку ком­по­зи­то­ров XX века – Дж. Гер­шви­на, Г. фон Эй­не­ма и других; её трак­тов­ка опер­ных пар­тий и ка­мер­ных про­из­ве­де­ний (цикл «4 по­след­ние пес­ни») Р. Штрау­са при­зна­на об­раз­цо­вой. Сре­ди луч­ших ау­дио­за­пи­сей – опе­ры Мо­цар­та «Свадь­ба Фи­га­ро» (ди­ри­жёр Э. Клай­бер) и «Дон Жу­ан» (ди­ри­жёр Й. Крипс; обе 1955). Ос­та­ви­ла сце­ну в 1974 году.

Иллюстрация:

Л. Дел­ла Ка­са в за­глав­ной пар­тии опе­ры «Са­ло­мея» Р. Штрау­са.

Архив БРЭ.