ДЕЛЬГАДО

ДЕЛЬГА́ДО (Delgado) Хо­се Ма­ну­эль Род­ри­гес - американский ней­ро­фи­зио­лог.

Окон­чил Мад­рид­ский университет (1940). Ра­бо­тал в медецинской шко­ле (1940-1946), в Йель­ском университете (1950-1969, с 1966 профессор). С 1972 года профессор Мад­рид­ско­го университета, ра­бо­тал в Национальном цен­тре имени Ра­мон-и-Ка­ха­ля (Мад­рид). Основатель ис­сле­до­ва­ния в об­лас­ти изу­че­ния по­ве­де­ния выс­ших жи­вот­ных, во­про­сов про­ис­хо­ж­де­ния соз­на­ния. Усо­вер­шен­ст­во­вал ме­тод ис­сле­до­ва­ния дея­тель­но­сти нерв­ных цен­тров с по­мо­щью вжив­лён­ных элек­тро­дов. При­ме­нил его для элек­трической сти­му­ля­ции и ра­дио­сти­му­ля­ции моз­га жи­вот­ных (ко­шек, обезь­ян и др.); вы­явил ряд цен­тров, не­по­сред­ст­вен­но свя­зан­ных с эмо­ция­ми, вле­че­ния­ми, ощу­ще­ния­ми стра­да­ния или удо­воль­ст­вия, на­сла­ж­де­ния. Ис­поль­зо­вал элек­тро- и ра­дио­сти­му­ля­цию моз­га для воз­дей­ст­вия на по­ве­де­ние боль­но­го, ле­че­ния эпи­леп­сии, ши­зоф­ре­нии и др. пси­хических за­бо­ле­ва­ний.

Сочинения :

Evolution of physical control of the bra­in. N. Y., 1965.