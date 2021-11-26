ДЕЛЬБЛАНК
ДЕЛЬБЛАНК (Delblanc) Свен Аксель Херман - Шведский писатель, историк литературы.
Сын фермера-эмигранта; с 1935 года жил в Швеции. Окончил ун-т в Уппсале (1965). В первом, аллегорическом романе «Рак-отшельник» («Eremitkräftan», 1962), плутовском романе «Пасторский сюртук» («Prästkappan», 1963, русский перевод 2000), в гротескно-сатирическом романе «Ночное путешествие» («Nattresa», 1967) Дельбланк в фантастических и стилизованных формах исследует экзистенциальные проблемы свободы, отношений художника и власти. Документальный «роман-дневник» «Ослиный мост» («Åsnebrygga», 1969, русский перевод 1972) отразил впечатления Дельбланка от посещения США. Черты иронии и гротеска присущи написанному в реалистическому ключе циклу романов: «Река памяти» («Åminne», 1970, русский перевод 1987), «Каменная птица» («Stenfågel», 1973), «Зимняя спячка» («Vinteride», 1974), «Городские ворота» («Stadsporten», 1976, русский перевод 1980), а также сатирическому роману «Пещерный человек» («Grottmannen», 1977). Гротескно-аллегорической образностью пронизаны философские повести «Примавера» («Primavera», 1974, русский перевод 1976), «Сперанца» («Speranza», 1980) и др. Драматическая семейная история Дельбланка - в основе романного цикла «Книга Самуила» («Samuels bok», 1981), «Дочери Самуила» («Samuels döttrar», 1982), «Земля Ханаанская» («Kanaans land», 1984), «Одиночество Марии» («Maria ensam», 1985). Дельбланк - соредактор и соавтор истории шведской литературы («Den svenska litteraturen», Bd 1–7, 1988-1990). Среди др. произведений - историко-философская драма «Смерть Сенеки» («Senecas död», 1982), автобиографические книги «Колос жизни» («Livets ax», 1991) и «Агнар» («Agnar», 1993), критические эссе, статьи.
Сочинения:
Городские ворота. М., 1980;
Река памяти: Романы. Повесть. М., 1986;
Гуннар Эммануэль. Пасторский сюртук. М., 2000.