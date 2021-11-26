ДЕ ФИЛИППО ЭДУАРДО

ДЕ ФИЛИППО ЭДУАРДО - итальянский драматург , режиссёр, актёр.

Сын ак­тё­ра Э. Скар­пет­ты, в 1904-1910 годах ис­пол­нял не­боль­шие ро­ли в по­ста­нов­ках его труп­пы («Гей­ша» и др.). В 1910-1920-х годах иг­рал в труп­пах Э. Аль­тье­ри, П. Вил­ла­ни и др. В 1931 году вме­сте с бра­том Пеп­пи­но и се­ст­рой Ти­ти­ной ос­но­вал Юмо­ри­стический те­атр (с 1945 года «Те­атр Эду­ар­до»), где ста­вил пье­сы Л. Пи­ран­дел­ло и свои соб­ст­вен­ные. В 1954 году Де Филиппо вос­ста­но­вил раз­ру­шен­ный во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны не­апо­ли­тан­ский те­атр «Сан-Фер­ди­нан­до», при­гла­сив ве­ду­щих итальянских ак­тё­ров и на­звав труп­пу «Скар­пет­тиа­на»; в те­ат­ре шли пье­сы диа­лек­таль­но­го те­ат­ра XIX века. Сни­мал­ся в ки­но с 1932 года («Трое муж­чин во фра­ках», «Тра­виа­та 1953 го­да», «Де­вуш­ки с пло­ща­ди Ис­па­нии», «Зо­ло­то Не­апо­ля» и др.). Как ки­но­ре­жис­сёр де­бю­ти­ро­вал в 1939 году («В по­лях упа­ла звез­да»); при­дер­жи­вал­ся по­эти­ки нео­реа­лиз­ма («При­зра­ки», 1954; «Фор­ту­нел­ла», 1958, и др.). С 1955 года ра­бо­тал на те­ле­ви­де­нии. С 1959 года ста­вил опер­ные спек­так­ли, в том числе «Проб­ный ка­мень» Дж. Рос­си­ни (Ми­лан, «Пик­ко­ла Ска­ла») и «Нос» Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча (Фло­рен­ция, фес­ти­валь «Му­зы­каль­ный май»). Пре­по­да­вал в Рим­ском университете. В 1981 году по­жиз­нен­но из­бран се­на­то­ром.

Как дра­ма­тург де­бю­ти­ро­вал в начале 1920-х годов. Ав­тор 55 ко­ме­дий на итальянском литературном язы­ке и не­апо­ли­тан­ском диа­лек­те. В ран­них со­чи­не­ни­ях - «Че­ло­век и джент­ль­мен» («Uomo e galantuomo», 1922), «Сик-Сик, мас­тер чу­дес» («Sik-Sik, l’artefice ma­gi­co», 1929) и др. - соче­та­ют­ся эле­мен­ты фар­са и ко­ме­дии дель ар­те, к пер­со­на­жам ко­то­рой Де Филиппо позд­нее вер­нул­ся в ко­ме­дии «Сын Пуль­чи­нел­лы» («Il fig­lio di Pulcinella», 1957). Наи­бо­лее зна­чительное про­из­ве­де­ние до­во­ен­но­го пе­рио­да - «Ро­ж­де­ст­во в до­ме Купь­ел­ло» («Natale in casa Cupiello», 1931). Те­ма кри­зи­са тра­диционного се­мей­но­го ук­ла­да на фо­не со­ци­аль­ной де­гра­да­ции по­сле­во­ен­ной Ита­лии раз­ви­ва­ет­ся в пье­сах «Не­аполь - мил­лио­нер» («Napoli mili­ona­ria!», поставлена в 1945 году; эк­ра­ни­зи­ро­ва­на ав­то­ром в 1950 году; в русский перевод - «Не­аполь - го­род мил­лио­не­ров», 1959) и «Фи­лу­ме­на Мар­ту­ра­но» («Filumena Martu­ra­no», 1947; эк­ра­ни­зи­ро­ва­на ав­то­ром в 1951 году; по­втор­ную эк­ра­ни­за­цию осу­ще­ст­вил В. Де Си­ка в 1964 году под названием «Брак по-италь­ян­ски»). Пье­са «Де Пре­то­ре Вин­чен­цо» («De Pretore Vincenzo», 1957) по сю­же­ту пе­ре­кли­ка­ет­ся с филь­мом Ч. Ча­п­ли­на «Ма­лыш». В ко­ме­ди­ях Де Филиппо не­ред­ко ис­поль­зу­ет­ся при­ём «те­ат­ра в те­ат­ре» [«Ве­ли­кая ма­гия» («La grande ma­gia», 1948), «Ис­кус­ст­во ко­ме­дии» («L’arte del­la commedia», 1965), «Ци­линдр» («Il cilindro», 1966), «Эк­за­ме­ны ни­ко­гда не кон­ча­ют­ся» («Gli esa­mi non finiscono mai», 1973)].

Сре­ди других пьес Де Филиппо - ис­то­рический мю­зикл о вос­ста­нии Ма­зань­ел­ло «Том­ма­зо Д’Амаль­фи» («Тom­ma­so D’Amalfi», 1963). По­след­нее со­чи­не­ние Де Филиппо - пе­ре­вод на не­апо­ли­тан­ский диа­лект дра­мы «Бу­ря» У. Шек­спи­ра (1984). Те­атр Де Филиппо от­ли­ча­ет ост­рая ха­рак­тер­ность, взаи­мо­дей­ст­вие дра­ма­тических и ко­ме­дий­ных со­став­ляю­щих, за­им­ст­во­ван­ная из диа­лек­таль­но­го те­ат­ра ди­на­ми­ка си­туа­ций, осо­бая му­зы­каль­но-рит­мическая ор­га­ни­за­ция дей­ст­вия; ему при­су­ще так­же унас­ле­до­ван­ное от Л. Пи­ран­дел­ло пе­ре­пле­те­ние ил­лю­зии и ре­аль­но­сти, пси­хо­ло­гиз­ма и ус­лов­но­сти.

Сочинения:

Мэр рай­она Са­ни­та. М., 1962;

Те­атр. М., 1983;

Cantata dei giorni dispari. 6 ed. Torino, 1995. Vol. 1–3