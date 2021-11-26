ДЕ ФИЛИППО ЭДУАРДО
ДЕ ФИЛИППО ЭДУАРДО - итальянский драматург, режиссёр, актёр.
Сын актёра Э. Скарпетты, в 1904-1910 годах исполнял небольшие роли в постановках его труппы («Гейша» и др.). В 1910-1920-х годах играл в труппах Э. Альтьери, П. Виллани и др. В 1931 году вместе с братом Пеппино и сестрой Титиной основал Юмористический театр (с 1945 года «Театр Эдуардо»), где ставил пьесы Л. Пиранделло и свои собственные. В 1954 году Де Филиппо восстановил разрушенный во время 2-й мировой войны неаполитанский театр «Сан-Фердинандо», пригласив ведущих итальянских актёров и назвав труппу «Скарпеттиана»; в театре шли пьесы диалектального театра XIX века. Снимался в кино с 1932 года («Трое мужчин во фраках», «Травиата 1953 года», «Девушки с площади Испании», «Золото Неаполя» и др.). Как кинорежиссёр дебютировал в 1939 году («В полях упала звезда»); придерживался поэтики неореализма («Призраки», 1954; «Фортунелла», 1958, и др.). С 1955 года работал на телевидении. С 1959 года ставил оперные спектакли, в том числе «Пробный камень» Дж. Россини (Милан, «Пиккола Скала») и «Нос» Д.Д. Шостаковича (Флоренция, фестиваль «Музыкальный май»). Преподавал в Римском университете. В 1981 году пожизненно избран сенатором.
Как драматург дебютировал в начале 1920-х годов. Автор 55 комедий на итальянском литературном языке и неаполитанском диалекте. В ранних сочинениях - «Человек и джентльмен» («Uomo e galantuomo», 1922), «Сик-Сик, мастер чудес» («Sik-Sik, l’artefice magico», 1929) и др. - сочетаются элементы фарса и комедии дель арте, к персонажам которой Де Филиппо позднее вернулся в комедии «Сын Пульчинеллы» («Il figlio di Pulcinella», 1957). Наиболее значительное произведение довоенного периода - «Рождество в доме Купьелло» («Natale in casa Cupiello», 1931). Тема кризиса традиционного семейного уклада на фоне социальной деградации послевоенной Италии развивается в пьесах «Неаполь - миллионер» («Napoli milionaria!», поставлена в 1945 году; экранизирована автором в 1950 году; в русский перевод - «Неаполь - город миллионеров», 1959) и «Филумена Мартурано» («Filumena Marturano», 1947; экранизирована автором в 1951 году; повторную экранизацию осуществил В. Де Сика в 1964 году под названием «Брак по-итальянски»). Пьеса «Де Преторе Винченцо» («De Pretore Vincenzo», 1957) по сюжету перекликается с фильмом Ч. Чаплина «Малыш». В комедиях Де Филиппо нередко используется приём «театра в театре» [«Великая магия» («La grande magia», 1948), «Искусство комедии» («L’arte della commedia», 1965), «Цилиндр» («Il cilindro», 1966), «Экзамены никогда не кончаются» («Gli esami non finiscono mai», 1973)].
Среди других пьес Де Филиппо - исторический мюзикл о восстании Мазаньелло «Томмазо Д’Амальфи» («Тommaso D’Amalfi», 1963). Последнее сочинение Де Филиппо - перевод на неаполитанский диалект драмы «Буря» У. Шекспира (1984). Театр Де Филиппо отличает острая характерность, взаимодействие драматических и комедийных составляющих, заимствованная из диалектального театра динамика ситуаций, особая музыкально-ритмическая организация действия; ему присуще также унаследованное от Л. Пиранделло переплетение иллюзии и реальности, психологизма и условности.
Сочинения:
Мэр района Санита. М., 1962;
Театр. М., 1983;
Cantata dei giorni dispari. 6 ed. Torino, 1995. Vol. 1–3