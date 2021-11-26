ДАУНС ЭНТОНИ
ДАУНС ЭНТОНИ - американский экономист и политолог.
Окончил Карлтонский колледж в штате Миннесота. В 1956 году в Станфордском университете получил степень доктора. В 1959-1962 годах профессор Чикагского университета, в 1963-1965 годах консультант «RAND Corporation» и некоторое время председатель совета директоров «Real Estate Research Corporation». С 1977 года старший исследователь Центра Брукингса в Вашингтоне. Автор рационального выбора теории.
Применяя экономические модели и концепции для анализа сугубо политических проблем, Даунс разработал концепцию демократической политики, главные действующие лица которой - «рациональные акторы» (партии, политики, избиратели), стремящиеся к максимизации своих целей. По Даунсу, рациональность акторов в политике аналогична экономической рациональности и выражается в том, что на выборах кандидаты и партии стремятся получить максимальное количество голосов и постов, а избиратели - максимум индивидуальной пользы (в чём бы она ни состояла). Даунс проанализировал также влияние общих издержек, связанных с информационным обеспечением, на поведение «рациональных акторов» и пришёл к выводу, что низкая осведомлённость большинства граждан о политике объясняется довольно высокими затратами (материальные ресурсы, навыки, время и т. п.) на приобретение, анализ и оценку информации.
Экономические модели были применены Даунсом и к исследованию бюрократии. Он сформулировал тезис об «утечке власти» (в силу множества не всегда совпадающих интересов, несовершенства контроля и т. п.) по мере того, как приказы спускаются от начальства вниз по иерархической лестнице к тем, кому они адресованы. Увеличение степени жёсткости (косности) бюрократические структуры Даунс объяснял её стремлением компенсировать эту «утечку власти» путём усиления централизации, внутренней специализации и введения новых регулирующих правил. Подход Даунса широко применяется при моделировании политических процессов.
Сочинения:
An economic theory of democracy. N.Y., 1957;
Inside bureaucracy. Boston, 1967;
Do housing allowances work. Wash., 1981 (co-ed. with K.L. Bradbury);
Energy costs, urban development, and housing. Wash., 1984 (co-ed. with K.L. Bradbury).