ДАРМШТАДТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ДАРМШТАДТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ - международный фестиваль современной музыки.

Про­во­дит­ся с 1946 года в Дарм­штад­те в рам­ках Лет­них кур­сов но­вой му­зы­ки (Fe­rien­kurse für Neue Mu­sik). До 1970 года еже­год­ный, с 1971 года про­во­дит­ся раз в 2 го­да. Во 2-й половине XX века ми­ро­вой центр музыкального аван­гар­диз­ма .

На Дармштадском фестивале со­стоя­лись пре­мье­ры со­чи­не­ний са­мых зна­чительных современных ком­по­зи­то­ров-но­ва­то­ров: Л. Бе­рио, П. Бу­ле­за, Я. Ксе­на­ки­са, Б. Ма­дер­ны, О. Мес­сиа­на, Л. Но­но, В. Ри­ма, К. Шток­хау­зе­на и др. На Лет­них кур­сах чи­та­ли лек­ции, как пра­ви­ло, са­ми ком­по­зи­то­ры - Бу­лез, Ма­дер­на, Но­но, Шток­хау­зен (так называемая дарм­штадт­ская шко­ла; су­ще­ст­во­ва­ла до 1961 года) и др., фи­ло­соф и му­зы­ко­вед Т. Адор­но.

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