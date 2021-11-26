БЕРГМАН ИНГРИД

Шведско-американская актриса. Лауреат многочисленных кинопремий.

Биография и творчество

Отец – Юстус Самуэль Бергман, мать – Фридель Генриетта, в девичестве Адлер. Родителей девочка потеряла очень рано: мать скончалась, когда ей было три года, отец – когда ей было десять. После этого Ингрид воспитывала тетя, а после ее смерти – дядя Отто, сам многодетный отец.

В начале 1930-х девушка поступила в труппу Королевского драматического театра Стокгольма, однако вскоре оставила ее ради кино. Ее дебют здесь состоялся в 1932 году в картине Г. Скуглунда «Международный», где Ингрид сыграла в эпизоде. Затем последовала более крупная роль в фильме 1934 года «Граф из Мункбру» (реж. Э. Адольфсон). После этого Бергман начала активно сниматься в шведских и немецких картинах. В итоге в конце 1930-х ее заметил и пригласил в Голливуд известный продюсер Дэвид Селзник. Ее первой ролью здесь стала Анита Хоффман в картине «Интермеццо» (1939).

Начало 1940-х прошло для Ингрид в знаменитой школе актерского мастерства Михаила Чехова. Затем последовали новые фильмы. Роль Ильзы Лунд в кинокартине 1942 года «Касабланка» стала в карьере Бергман легендарной. Ее партнером здесь выступил Хэмфри Богарт. Интересно, что самой актрисе совсем не нравилась неутихающая шумиха вокруг фильма. Другими известными картинами 1940-х стали «По ком звонит колокол» (1943), принесший Бергман первую номинацию на «Оскар»; «Газовый свет» (1944), за который Ингрид получила свои первые «Оскар» и «Золотой глобус»; «Колокола святой Марии» (1945), подарившие ей второй «Золотой глобус»; «Жанна д’Арк» (1948) и др. В 1947 году Ингрид удостоилась престижной театральной премии «Тони» за главную роль в спектакле «Жанна из Лотарингии».

В конце 1940-х годов по инициативе Бергман начинается ее сотрудничество с выдающимся итальянским режиссером Роберто Росселлини. Вскоре оно стало сопровождаться страстным романом, притом, что актриса была замужем за Петтером Линдстрёмом и имела дочь Пию, Росселлини, в свою очередь, также был женат и имел двоих детей. Эта история вызвала осуждение со стороны многих представителей американского общества. Однако, Ингрид оставила Голливуд, развелась с мужем и продолжила сниматься в картинах Росселлини. Более того, она родила режиссеру троих детей: Робертино, Изабеллу, в будущем знаменитую актрису, и Изотту. Плодом их совместного творчества стали картины «Стромболи, земля Божья» (1950), «Европа 51» (1952), «Путешествие в Италию» (1953), «Мы – женщины» (1953), «Страх» (1954). Однако из-за отношения общественности к роману Бергман и Росселлини, эти фильмы тогда не пользовались успехом. К концу 1950-х сошли на нет и отношения двух творцов. Вскоре Ингрид вступила в недолгий брак с продюсером Ларсом Шмидтом.

После такого непростого периода актриса успешно продолжила работу в кино. Очень удачной для нее стала роль Анастасии в одноименном фильме 1956 года режиссера Анатоля Литвака. За нее Бергман получила свой второй «Оскар» и третий «Золотой глобус». Другими важными фильмами стали «Милый сэр» и «Постоялый двор шестой степени счастья» (1958), «Любите ли вы Брамса?» (1961), «Цветок кактуса» (1969), «Убийство в «Восточном экспрессе» (1974), за которое актриса удостоилась третьего «Оскара» и премии BAFTA, «Осенняя соната» (1978), «Женщина по имени Голда» (1982), принесшая Бергман четвертый «Золотой глобус» и «Эмми».

В первой половине 1970-х у Ингрид диагностировали рак груди. После почти десяти лет болезни великая актриса скончалась, успев написать свои мемуары. Произошло это в ее 67-й день рождения в 1982 году.