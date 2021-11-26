Адорно

Adorno богатая генуэзская семья неблагородного происхождения, с середины XIV до начала XVI вв. боровшаяся за власть в Генуэзской республике, главным образом против семьи Фрегозо. До вторжения французского короля Карла VIII в Италию пользовалась поддержкой Миланского герцогства. В ходе Итальянских войн признала в 1499 покровительство французского короля Людовика XII; в 1515 перешла на сторону Испании. Последний дож из семьи А. (Антониотто А., ок. 1479–1528) правил в 1522–1527. После захвата Генуи французской армией в 1528 семья А. и их противники были отстранены от непосредственного управления Генуэзской республикой. В XVI–XVIII вв. представители семьи — губернаторы провинций, полководцы, влиятельные в Европе банкиры, крупные морские торговцы, кардиналы, лидеры аристократических движений, в том числе — против ликвидации республики в 1799.